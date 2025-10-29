भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास अब एक गोल्डन चांस है, वो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं. सूर्या बुधवार से शुरू हो रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में उतरेंगे और अगर उन्होंने सिर्फ 59 रन बना लिए, तो वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ देंगे. जानें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले 5 भारतीय खिलाड़ी कौन हैं?

विराट कोहली

ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं. कोहली ने अपने करियर में 16 पारियों में 747 रन बनाए है, जो किसी भी भारतीय के लिए एक रिकॉर्ड है. कोहली का यह रिकॉर्ड फिलहाल दूर ही नजर आता है क्योंकि उनके अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में 300 के पार रन नही बना सका है. अब विराट टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनका यह रिकॉर्ड कुछ समय तक सुरक्षित रहने की उम्मीद है.

रोहित शर्मा

कोहली के बाद लिस्ट में दूसरा नाम रोहित शर्मा का है. हिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया में 13 पारियों में 297 रन बनाए हैं. हालांकि अब वे भी टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. इस वजह से सूर्या को उनसे आगे निकलने का बढ़िया मौका मिला है. अगर सूर्या आने वाली टी20 सीरीज में अपनी लय में लौटे तो वे न सिर्फ रोहित को पछाड़ेंगे, बल्कि 300 रन के आंकड़े को भी पार कर लेंगे.

शिखर धवन

तीसरे नंबर पर हैं पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेली गई 8 पारियों में 271 रन बनाए हैं. धवन भी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं.

सूर्यकुमार यादव

इसके बाद चौथे स्थान पर हैं भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिनके नाम फिलहाल 6 पारियों में 239 रन हैं. अगर वे ऑस्ट्रेलिया में रन बरसाते हैं, तो वे रिकॉर्ड बुक में छलांग लगाकर नंबर 2 की पोजिशन हासिल कर सकते हैं.

केएल राहुल

वहीं पांचवें नंबर पर हैं केएल राहुल, जिन्होंने 11 पारियों में 236 रन बनाए हैं. राहुल लंबे समय से भारत की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं और 2022 के बाद से उन्होंने कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.