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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Semi Final Scenario: एक हार से मुश्किल हुई टीम इंडिया की सेमीफाइनल राह, जानिए अब क्या है समीकरण; कब है अगला मैच?

India Semi Final Scenario: एक हार से मुश्किल हुई टीम इंडिया की सेमीफाइनल राह, जानिए अब क्या है समीकरण; कब है अगला मैच?

Women's T20 World Cup Semi Final Scenario: महिला टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद मुश्किल खड़ी हो गई है.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Jun 2026 12:50 AM (IST)
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आईसीसी महिला विश्व कप के 10वें संस्करण (Women's T20 World Cup 2026) का भारतीय टीम ने शानदार आगाज किया था. पहले मैच में पाकिस्तान और फिर दूसरे मैच में नीदरलैंड को हराया था. स्मृति मंधाना ने शुरूआती दोनों मैचों में अर्धशतक लगाए थे. लेकिन तीसरे मैच में हरमनप्रीत कौर एंड टीम दक्षिण अफ्रीका से हार गई. इस एक हार ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है. जानिए अब भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण.

महिला टी20 विश्व कप 2026 में कुल 12 टीमें खेल रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की अन्य 5 टीमों से 1-1 मैच खेलेगी, टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी और अन्य का रास्ता खत्म हो जाएगा. भारतीय महिला टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं, 1 हारा है. 4 अंक और +2.511 की नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. अब भारत के 2 मैच बचे हैं.

भारत के बचे हुए मैच

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अगला मैच गुरुवार, 25 जून को बांग्लादेश के साथ है. बांग्लादेश वीमेन ने भी 3 में से 2 मैच जीते हैं. आखरी मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी, जो तीनों मैच जीतकर तालिका में पहले स्थान पर है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच 28 जून को है.

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भारत का सेमीफाइनल समीकरण

मौजूदा स्थिति देखें तो ग्रुप A में सभी टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं. ऑस्ट्रेलिया 6 अंकों के साथ टॉप पर है. भारत, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के 4-4 अंक हैं. भारत का नेट रन रेट (+2.511) दक्षिण अफ्रीका (-0.546) और बांग्लादेश (-0.641) से ज्यादा है. पाकिस्तान और नीदरलैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं.

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भारत को अगर किसी अन्य मैच पर निर्भर नहीं रहना तो उन्हें अपने दोनों मैच जीतने होंगे. बांग्लादेश अच्छी टीम नजर आ रही है, जो कड़ी चुनौती देगी और ऑस्ट्रेलिया तो शानदार है ही. अगर भारत एक मैच हार गया तो बेहतर नेट रन रेट उनकी मदद कर सकता है, लेकिन फिर अन्य मैच और उनके नेट रन रेट पर निर्भर होना पड़ेगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:50 AM (IST)
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ICC Womens T20 World Cup Indian Women Cricket Team HARMANPREET KAUR TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup
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