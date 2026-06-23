अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट जारी है, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ रॉवमैन पॉवेल एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने से चूक गए. रॉवमैन पॉवेल ने पांच गेंद में पांच छक्के लगातार जड़कर श्रीलंकाई गेंदबाज़ को परेशान कर दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वो कैच आउट हो गए. आखिरी गेंद पर भी रॉवमैन के बल्ले से छक्का आता तो वे उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो जाते, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है.

एमएलसी का छठा लीग मैच डलास में सीटल ओरकस और एंजलिस नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा था. इस मुकाबले में एंजलिस नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाज़ी की. टीम को धमाकेदार शुरूआत मिल चुकी थी. रॉवनमैन पॉवेल नंबर पांच पर बल्लेबाज़ी करने आए, पॉवेल ने 17वें ओवर में ऐसा आतंक मचाया कि वहां मौजूद सबने दांतों तले उंगली दबा ली.

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रॉवमैन पॉवेल ने श्रींलकाई तेज गेंदबाज़ को बनाया निशाना

रॉवमैन पॉवेल ने श्रींलकाई तेज गेंदबाज़ दसुन शनाका को अपना शिकार बनाया और शनाका की पांच गेंद पर पांच छक्के जड़ दिए. हालांकि,रॉवमैन पॉवेल उसी ओवर की आखिरी गेंद पर आउट भी हो गए. 16वें ओवर के बाद एंजलिस नाइट राइडर्स का स्कोर 138 था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टीम जैसे-तैसे 170 रनों तक पहुंचेगी.

तीन ओवर में 29 रन लुटा चुके शनाका को पॉवेल ने अपना निशाना बनाया. शुरूआत की पांच गेंद पर छक्का जड़ने के बाद, छठी गेंद पर भी पॉवेल ने छक्का जड़ना चाहा, लेकिन गेंद आसमान में गई और शॉर्ट थर्ड मैन पर मौजूद खिलाड़ी के हाथों में चली गई.

रॉवमैन पॉवेल ने इस मुकाबले में 11 गेंद खेलकर 37 रन बनाए. उनकी पारी में पांच छक्के और एक चौका शामिल था. इस दौरान पॉवेल का स्ट्राइक रेट 336.36 का रहा. अभी तक तीन ही ऐसे बल्लेबाज़ है, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में लगातार 6 छक्क लगाए हैं.

रॉवमैन पॉवेल सूची में चौथे स्थान पर मौजूद

रॉवमैन पॉवेल लगातार पांच छक्के जड़कर, दुनिया के चौथे बल्लेबाज़ बन गए हैं. पॉवेल से पहले ये करिश्मा डेविड वॉर्नर, गुस्तव मैकिओन और आकिब इकबाल के नाम है जिन्होंने एक ही ओवर में लगातार पांच छक्के लगाए हैं.

युवराज सिंह और किरोन पोलार्ड ने एक ओवर में लगातार छह-छक्के जड़े हैं. नेपाल के दीपेंद्र सिंघ ऐरी एक ओवर में 6 छक्के लगाने का करिश्मा दो बार कर चुके हैं.

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