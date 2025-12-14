भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में कई बार अपनी बल्लेबाजी की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है. बड़े स्कोर खड़े करना अब टीम इंडिया की पहचान बन चुका है. चाहे घरेलू मैदान हो या विदेशी पिच, भारत के बल्लेबाजों ने कई मौकों पर 400 से ज्यादा रन बनाकर विरोधी टीमों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया. वनडे इतिहास में भारत के सबसे बड़े स्कोर की सूची इस बात का साफ सबूत है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज - इंदौर (2011)

वनडे क्रिकेट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 418/5 रहा है. यह कारनामा 8 दिसंबर 2011 को इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन रेट 8.36 रखा और आसानी से मुकाबला जीत लिया. इस पारी ने भारत की आक्रामक सोच को पूरी दुनिया के सामने रखा.

भारत बनाम श्रीलंका - राजकोट (2009)

15 दिसंबर 2009 को राजकोट में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 414/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. उस समय किसी भी टीम के लिए इस फॉर्मेट में 400 से ज्यादा रन बनाना बेहद दुर्लभ माना जाता था. यह पारी भारत की गहराई वाली बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता का उदाहरण रही.

भारत बनाम बरमूडा - पोर्ट ऑफ स्पेन (2007)

2007 वर्ल्ड कप के दौरान भारत ने बरमूडा के खिलाफ 413/5 रन बना डाले थे. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने हर दिशा में चौके-छक्कों की बरसात की और मुकाबला पूर तरह से एकतरफा बना दिया.

भारत बनाम नीदरलैंड्स - बेंगलुरु (2023)

वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने बेंगलुरु में नीदरलैंड्स के खिलाफ 410/4 का स्कोर खड़ा किया. घरेलू दर्शकों के सामने खेली गई इस पारी ने टूर्नामेंट में भारत के दबदबे को और मजबूत किया. इस मैच में टीम इंडिया ने रन रेट 8.20 बनाए रखा.

भारत बनाम बांग्लादेश - चटगांव (2022)

10 दिसंबर 2022 को चटगांव में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 409/8 रन बनाकर एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया. विदेशी धरती पर 400 से ज्यादा रन बनाना भारत की बल्लेबाजी की परिपक्वता को दर्शाता है.