हार्दिक पंड्या ने हनुमान जी की पूजा कर मांगा आशीर्वाद, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग गाया भजन

टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इन दिनों मैदान से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज से पहले उनके टीम में वापसी की चर्चा जोरों पर है. इसी बीच हार्दिक ने मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी. खास बात यह रही कि पूजा में उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी मौजूद थी.

हनुमान जी की पूजा में डूबे नजर आए हार्दिक

वीडियो में हार्दिक पंड्या पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करते नजर आ रहे हैं. बताया गया कि यह पूजा मंगलवार को की गई. पूजा के दौरान मंत्रोच्चार, हवन और सभी पारंपरिक विधियां पूरी की गईं. हार्दिक कई बार आंखें मूंदकर पूजा में लीन होते दिखे.

माहिका शर्मा ने साथ मिलकर पढ़ी हनुमान चालीसा

दिलचस्प बात यह रही कि पूजा में हार्दिक अकेले नहीं थे. उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी पूरे समय पूजा का हिस्सा बनी रही. दोनों पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आए. हार्दिक ने कुर्ता पहना था, जबकि माहिका भी पारंपिरक पोषाक में नजर आईं. वीडियो में दोनों को एक साथ कुर्सी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा जा सकता है. दोनों का यह भक्तिमय अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया कपल, वीडियो हुआ वायरल

हार्दिक और माहिका का यह नया वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस दोनों के शांत और आध्यात्मिक रूप की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हाल ही में सामने आए एक अन्य वीडियो में दोनों साथ मिलकर कार साफ करते दिखे थे. वहीं कुछ दिनों पहले कपल की वेकेशन की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही थी.

हार्दिक पंड्या ने कुछ समय पहले माहिका के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था, जिसके बाद से दोनों अक्सर एक साथ नजर आ रहे हैं. फैंस के बीच यह कपल बेहद लोकप्रिय हो चुका है और हर नई पोस्ट पर लाखों लाइक्स मिलते हैं.

टीम इंडिया में लौटने की तलाश?

हार्दिक पंड्या फिलहाल चोट से उबर रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी टीम इंडिया में वापसी तय हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आध्यात्मिक मूड में दिखे हार्दिक की यह तैयारी मैदान पर उनके प्रदर्शन में कितना असर दिखाती है.