कप्तान विराट कोहली के 3 रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन

भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली की पहचान सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर नहीं है. उन्होंने कप्तान के रूप में भी टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं, जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा. कोहली की कप्तानी के दौर में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक रवैया अपनाया और घरेलू मैदान के साथ विदेशी परिस्थितियों में भी कई यादगार मुकाबले जीते. बतौर टेस्ट कप्तान बल्लेबाजी की बात करें तो कोहली के आंकड़े उनकी काबिलियत की कहानी खुद बयां करते हैं. उनके नाम कप्तान के रूप में तीन बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं.

कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा दोहरे शतक - 7

विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में कप्तान रहते हुए सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने भारतीय टीम की कमान संभालते हुए 7 बार 200 या उससे ज्यादा रन की पारी खेली. इस मामले में कोहली ने कई दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ा. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने टेस्ट कप्तान के तौर पर 5 दोहरे शतक लगाए थे. कोहली के सात दोहरे शतक उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और कप्तानी के दौरान उनके शानदार फॉर्म को दिखाते हैं.

भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान

विराट कोहली भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान भी हैं. उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की, जिसमें भारत ने 40 मुकाबले जीते. कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम के रूप में बनाई. विदेशी जमीन पर भी टीम के प्रदर्शन में बड़ा सुधार देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना उनके कप्तानी करियर की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहा.

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कप्तान रहते भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

बल्ले से भी कोहली ने कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने टेस्ट कप्तान रहते हुए भारत के लिए 5,864 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 20 शतक और 18 अर्धशतक निकले. इन आंकड़ों के साथ वह भारतीय टेस्ट कप्तानों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कप्तानी का दबाव होने के बावजूद कोहली का बल्ला लंबे समय तक लगातार रन बनाता रहा.

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