'पैंट उतारकर...', वैभव सूर्यवंशी पर बोलते हुए रवि शास्त्री ने ये क्या कह दिया, VIDEO हुआ वायरल

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें लगता है कि 15 वर्षीय बल्लेबाज को आयरलैंड दौरे पर डेब्यू करवा देना चाहिए था. वह भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज में कमेंटेटर हैं, पहले मैच के दौरान उन्होंने इस पर अपनी राय दी और ऐसा कुछ बोल दिया, जो सुनने में अजीब लग सकता है.

आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी का नेशनल टीम के साथ पहला दौरा था, सभी को उम्मीद थी कि वैभव का डेब्यू वहां पर हो जाएगा. लेकिन दोनों मैचों में उन्हें बेंच पर बिठाए रखा, जबकि सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने वहां टी20 डेब्यू किया. आयरलैंड से पहली बार हारी टीम इंडिया सीरीज ही 0-2 से हार गई. अब इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले टी20 में उन्हें नहीं खिलाया गया. पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बोलते हुए इस पर अपनी राय दी.

रवि शास्त्री ने क्या कहा?

रवि शास्त्री से जब पूछा गया कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे या नहीं? इस पर शास्त्री ने कहा, "अरे वो आयरलैंड में ही खेलना चाहिए था, वो आयरलैंड में ही खेलना चाहिए था. एक तो वहां छोटा ग्राउंड है, वो छप्पर (स्टेडियम पार) पर मारता था वहां, वो पैंट उतारकर हाथ में देता था उधर. उसको वहां खिलाना चाहिए था, यहां खिलाएंगे या नहीं पता नहीं."

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सबकी पिटाई की है उसने IPL में

शास्त्री ने आगे कहा, "जितना जल्दी हो सकता है, उसे खिलाओ. IPL में उसने सबकी पिटाई की है, कौन से तेज गेंदबाज को उसने छोड़ा है. आप उसको बेंच पर बैठा रहे हो, गर्म करने के लिए."

उन्होंने आगे कहा, "वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है. वो 15 साल का है, उसे कोई डर नहीं है. उसका चल गया, अगर वो 2-3 ओवर भी चल गया तो, उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी टीम में. इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके उसे खिलाओ."

"Arrey, woh khelna chahiye tha yaar!" 👀



Ravi Shastri's brutally honest take on Vaibhav Sooryavanshi 💬



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रवि शास्त्री द्वारा कहा गया 'पैंट उतारकर हाथ में देना' एक मुहावरा है, जिसका मतलब किसी की पिटाई करना या हावी होना होता है. हालांकि वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी जगह नहीं मिली. संजू सैमसन इस मुकाबले में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, लगातार फ्लॉप होने के बाद उम्मीद जग रही है कि जल्द वैभव अपना डेब्यू कर सकते हैं.