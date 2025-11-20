हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सगंभीर पर बढ़ा दबाव, रोहित-कोहली को ‘जबरन रिटायर’ कराने का आरोप, पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बड़ा हमला

गंभीर पर बढ़ा दबाव, रोहित-कोहली को ‘जबरन रिटायर’ कराने का आरोप, पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बड़ा हमला

कोलकाता टेस्ट हार के बाद कोच गौतम गंभीर पर एक बार फिर सवालों की बौछार हो रही है. मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ‘ट्रांजिशन’ के नाम पर टेस्ट क्रिकेट से बाहर धकेला गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Nov 2025 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर लगातार निशाने पर हैं. पहले ही टीम चयन और खिलाड़ियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, अब पूर्व क्रिकेटरों के तीखे बयान इस विवाद को और भड़का रहे हैं. चेतेश्वर पुजारा के बाद अब पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी गंभीर पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि “ट्रांजिशन फेज” का नैरेटिव बनाकर सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का दबाव बनाया गया.

“ट्रांजिशन की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दबाव बनाया गया” 

इंडिया टुडे से बातचीत में तिवारी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में “ट्रांजिशन” जैसी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है. उनके मुताबिक भारत के घरेलू क्रिकेट में इतना टैलेंट मौजूद है कि कभी भी किसी पोजिशन पर बदलाव की जरूरत पड़े तो नए खिलाड़ी तैयार मिल जाते हैं.

तिवारी ने कहा, “यह ट्रांजिशन वाला नैरेटिव बनाकर ही रोहित और विराट जैसे दिग्गजों को किनारे किया गया. वे अभी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा. उन्होंने साफ कहा कि न्यूजीलैंड या जिम्बाब्वे जैसी टीमों को ट्रांजिशन की जरूरत होती है, भारत जैसे टैलेंट-रिच देश को नहीं.

गंभीर की कोचिंग पद्धति पर भी सवाल

सिर्फ रिटायरमेंट वाले मुद्दे पर ही नहीं, तिवारी ने गंभीर के खिलाड़ियों को पब्लिकली निशाना बनाने पर भी सवाल उठाए. कोलकाता टेस्ट हारने के बाद गंभीर ने बल्लेबाजों की तकनीक पर टिप्पणी की थी, जिस पर तिवारी ने कहा, “कोच का काम आलोचना करना नहीं, सिखाना है. अगर बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ दिक्कत झेल रहे हैं, तो उन्हें मैच से पहले तैयारी क्यों नहीं करवाई गई?”

उन्होंने कहा कि गंभीर खुद स्पिन के खिलाफ शानदार बल्लेबाज थे, ऐसे में उन्हें टीम के युवा खिलाड़ियों को ज्यादा गाइड करना चाहिए था.

गुवाहाटी टेस्ट से पहले बढ़ा दबाव

भारत पहले टेस्ट में हार चुका है और अब सीरीज बचाने के लिए टीम को 22 नवंबर से गुवाहाटी में जीत दर्ज करनी होगी. गंभीर पर बढ़ते बयानों और विवादों के बीच टीम पर भी मानसिक दबाव बढ़ना तय है.

रोहित-विराट के टेस्ट रिटायरमेंट पर उठे फिर सवाल

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद छोटे फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया था, लेकिन टेस्ट खेलने की इच्छा जताई थी. फिर अचानक मई 2025 में दोनों ने सिर्फ 5 दिन के अंतर में टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिससे क्रिकेट जगत हैरान रह गया था. उस वक्त भी चर्चा थी कि टीम मैनेजमेंट के कुछ लोग बदलाव की कोशिश कर रहे थे. अब तिवारी के बयान के बाद यह मुद्दा फिर गर्मा गया है. 

Published at : 20 Nov 2025 02:52 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma GAUTAM GAMBHIR TEST CRICKET MANOJ TIWARI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget