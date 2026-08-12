एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं, अगर ऐसा हुआ तो...

क्रिकेट में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है. पाकिस्तान की आंतकी गतिविधियों की वजह से भारत अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलता है. दोनों देशों के बीच अब क्रिकेट मैच किसी बड़े टूर्नामेंट में ही देखने को मिलता है. चाहे वो एशिया कप हो, या आईसीसी टूर्नामेंट. फैंस को लग रहा था कि 2026 एशियन गेम्स में भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा, लेकिन यहां क्रिकेट फैंस के हाथों निराशा लगने वाली है. जी हां, 2026 एशियाई खेलों के शुरुआती चरणों में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच नहीं होगा.

एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट में लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच जरूर होता है, लेकिन एशियन गेम्स में ऐसा नहीं होगा. दोनों के बीच मेडल मैच ही खेला जाएगा. एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच या तो गोल्ड मेडल का मैच होगा या फिर ब्रॉन्ज मेडल, लीग स्टेज में दोनों के बीच मैच नहीं है. महिलाओं की प्रतियोगिता में भी ड्रॉ का पैटर्न कुछ ऐसा ही है.

2026 एशियम गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिनमें क्रिकेट 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा. इसकी शुरुआत महिलाओं के मैचों (फाइनल 22 सितंबर को) से होगी, जिसके बाद पुरुषों के मैच होंगे. पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें और महिलाओं की प्रतियोगिता में आठ टीमें हैं.

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि अफगानिस्तान समेत शेष छह टीमों को ग्रुप स्टेज से गुजरना होगा. भारत क्वार्टर फाइनल 2 में खेलेगा और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में है. दोनों मैच 28 सितंबर को खेले जाएंगे. उनके प्रतिद्वंद्वी वे टीमें होंगी जो ग्रुप स्टेज से क्वालीफाई करेंगी.

सेमीफाइनल में क्वार्टरफाइनल 2 के विजेता (संभवतः भारत) का सामना क्वार्टरफाइनल 3 के विजेता से होगा, जबकि क्वार्टरफाइनल 1 के विजेता (संभवतः पाकिस्तान) का मुकाबला क्वार्टरफाइनल 4 के विजेता से होगा. दोनों सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे. इसका मतलब साफ है कि

भारत और पाकिस्तान की टीमें गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में ही भिड़ सकते हैं, और ये दोनों मैच 3 अक्टूबर को निर्धारित हैं. अफगानिस्तान के अलावा, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया और ओमान लीग चरण में भाग लेंगे.

यह भी पढ़ें-

गर्दन में लगी चोट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 30 साल की उम्र में लिया क्रिकेट से संन्यास