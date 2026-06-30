इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी चर्चा 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर है. आयरलैंड दौरे पर दोनों मैचों में बेंच पर बैठे वैभव को इस बार मौका मिल सकता है. खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन की जगह उन्हें बतौर ओपनर उतारा जा सकता है. सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में सिर्फ 5 रन ही बना सके थे, जबकि एक बार गोल्डन डक का भी शिकार हुए. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. उन्होंने दो मैचों में केवल 13 रन बनाए, जिससे उनकी जगह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही है.

अभिषेक पर फिर होगी तेज शुरुआत की जिम्मेदारी

दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से टीम को एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में सिर्फ 20 गेंदों पर 49 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की थी.

दूसरी ओर कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने भी बड़ी चुनौती होगी. कप्तान बनने के बाद शुरुआती दो टी20 मुकाबले हार चुके अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज कर अपने नेतृत्व में टीम को पटरी पर लाना चाहेंगे.

ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की होगी अहम भूमिका

ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन वह बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव नहीं छोड़ सक. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा कायम रख सकता है.

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उपकप्तान अक्षर पटेल से मध्यक्रम में अहम योगदान और स्पिन विभाग की जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद होगी. वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव पर नई गेंद से शुरुआती विकेट दिलाने की जिम्मेदारी रहेगी.

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पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.