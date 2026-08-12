मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकोल इंडिया ओपन में क्षितिज नवीद कौल आगे, बारिश ने रोका दूसरे दौर का खेल

कोल इंडिया ओपन में क्षितिज नवीद कौल आगे, बारिश ने रोका दूसरे दौर का खेल

बुधवार दोपहर एक बजे तेज बारिश के कारण खेल रोके जाने के समय 132 खिलाड़ियों में से लगभग आधे खिलाड़ियों ने अपना दूसरा दौर पूरा नहीं किया था.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Aug 2026 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता, 12 अगस्त, 2026: क्षितिज नवीद कौल ने चार-अंडर 66 का स्कोर बनाकर बुधवार को कोलकाता के टॉलीगंज क्लब में खेले जा रहे कोल इंडिया ओपन के दूसरे दौर में एक शॉट की क्लब हाउस बढ़त हासिल की. भारी बारिश के कारण दूसरे दौर का खेल पूरा नहीं हो सका.

दिल्ली के 25 वर्षीय क्षितिज (64-66) ने दिन की शुरुआत बढ़त से दो शॉट पीछे रहते हुए की थी. उन्होंने पांच बर्डी और एक बोगी की मदद से अपना कुल स्कोर 10-अंडर 130 पहुंचाया. बुधवार दोपहर एक बजे तेज बारिश के कारण खेल रोके जाने के समय 132 खिलाड़ियों में से लगभग आधे खिलाड़ियों ने अपना दूसरा दौर पूरा नहीं किया था. भारी बारिश के बाद कोर्स पर पानी जमा होने के कारण दूसरे दौर का खेल बुधवार दोपहर 3:45 बजे आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया. 

दूसरा दौर अब गुरुवार सुबह सात बजे दोबारा शुरू होगा. पहले टी से शुरुआत करने वाले क्षितिज ने शुरुआती पांच होल पर लगातार पार बनाए. इसके बाद उन्होंने छठे और सातवें होल पर लगातार बर्डी लगाईं. उन्होंने दूसरे नौ होल में तीन और बर्डी बनाईं, लेकिन दिन के अंतिम 18वें होल पर अपनी एकमात्र बोगी की. 

चंडीगढ़ के अक्षय शर्मा (66-65) ने पांच-अंडर 65 का स्कोर बनाकर संयुक्त नौवें से दूसरे स्थान पर छलांग लगाई. नौ-अंडर 131 के कुल स्कोर के साथ वह क्षितिज से एक शॉट पीछे हैं. पहले दौर के बाद शीर्ष पर रहे महू के ओम प्रकाश चौहान (62-70) ने आठ-अंडर 62 के बाद दूसरे दौर में इवन-पार 70 का स्कोर बनाया. डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई रैंकिंग के 2023 के विजेता चौहान ने तीन बर्डी और इतनी ही बोगी कीं. वह आठ-अंडर 132 के कुल स्कोर के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर है.

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई की मौजूदा रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे सप्तक तलवार (67-65) ने भी पांच-अंडर 65 का स्कोर बनाकर चौहान के साथ संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया. सप्तक ने दिन की शुरुआत संयुक्त 14वें स्थान पर और बढ़त से पांच शॉट पीछे रहते हुए की थी.

पहले दौर की तुलना में परिस्थितियां अधिक चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन क्षितिज ने अपनी धीमी शुरुआत के दौरान धैर्य बनाए रखा. क्षितिज ने कहा, “आज कोर्स थोड़ा लंबा खेल रहा था और परिस्थितियां भी मुश्किल थीं. मुझे शुरुआत में बर्डी के कुछ मौके मिले, लेकिन मैं उन्हें भुना नहीं सका. इसके बावजूद मैंने धैर्य बनाए रखा और खुद को खिताब की दौड़ में बनाए रखने से खुश हूं.”

छठे होल पर 20 फुट का पट होल कर क्षितिज ने दिन की पहली बर्डी बनाई. वह 10वें होल पर ईगल के करीब पहुंचे, लेकिन बर्डी से संतोष करना पड़ा. वहीं, 14वें होल पर महत्वपूर्ण अप-एंड-डाउन ने उनकी लय बनाए रखने में मदद की. उन्होंने कहा, “हमने आखिरी होल बारिश के बीच खेला और मौसम अधिक खराब होने से पहले दौर पूरा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात रही. मुझे नहीं लगता कि हमारे पीछे खेल रहे ग्रुप ने अपना दौर पूरा किया.”

पिछले सप्ताह श्रीनगर में खेले गए जेएंडके ओपन के प्रदर्शन से भी क्षितिज ने आत्मविश्वास हासिल किया. उन्होंने सत्र के दूसरे चरण में अपनी अच्छी शुरुआत जारी रखी. उन्होंने कहा, “कश्मीर में खेलना हमेशा सुखद रहता है और पिछले सप्ताह मैंने वहां काफी अच्छी गोल्फ खेली. उसी सकारात्मक लय को मैं इस सप्ताह भी साथ लेकर आया हूं और उम्मीद है कि इसे आगे भी जारी रखूंगा.” पहले दौर में 63 का स्कोर बनाकर दूसरे स्थान पर रहे अजीतेश संधू बुधवार को सिर्फ तीन होल ही पूरे कर सके. उनका कुल स्कोर सात-अंडर है. पहले दिन छह-अंडर 64 के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर रहे शौर्य भट्टाचार्य ने बुधवार को अपना दौर शुरू ही किया था कि बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा. फिलहाल अनुमानित कट एक-ओवर पर है. 

यह भी पढ़ें-

भारत के लिए क्यों अहम है श्रीलंका टेस्ट सीरीज? पूर्व दिग्गज ने डिटेल में बताया

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
PGTI Professional Golf Tour Of India Kshitij Naveed Kaul Coal India Open
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
कोल इंडिया ओपन में क्षितिज नवीद कौल आगे, बारिश ने रोका दूसरे दौर का खेल
कोल इंडिया ओपन में क्षितिज नवीद कौल आगे, बारिश ने रोका दूसरे दौर का खेल
स्पोर्ट्स
भारत के लिए क्यों अहम है श्रीलंका टेस्ट सीरीज? पूर्व दिग्गज ने डिटेल में बताया
भारत के लिए क्यों अहम है श्रीलंका टेस्ट सीरीज? पूर्व दिग्गज ने डिटेल में बताया
स्पोर्ट्स
ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की ट्रॉफी का उड़ रहा मजाक, फैंस बोले- लकड़ी का टुकड़ा 
ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की ट्रॉफी का उड़ रहा मजाक, फैंस बोले- लकड़ी का टुकड़ा 
स्पोर्ट्स
गर्दन में लगी चोट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 30 साल की उम्र में लिया क्रिकेट से संन्यास
गर्दन में लगी चोट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 30 साल की उम्र में लिया क्रिकेट से संन्यास
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अजित पवार के बाद NCP में अंदरूनी खींचतान तेज, पार्टी की कमान पर घमासान!
महाराष्ट्र: अजित पवार के बाद NCP में अंदरूनी खींचतान तेज, पार्टी की कमान पर घमासान!
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
इंडिया
‘‘इटैलियन माता जी उन्हें...’’, सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा हमला
‘‘इटैलियन माता जी उन्हें...’’, सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा हमला
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
पंजाब
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget