FIFA World Cup 2026 Schedule: फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट FIFA World Cup 2026 का इंतजार अब कुछ ही महीनों का रह गया है. इस बार वर्ल्ड कप का इतिहास बदलने जा रहा है, क्योंकि पहली बार 32 नहीं, बल्कि 48 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी. कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका पहली बार संयुक्त रूप से टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं. कुल 39 दिनों तक चलने वाले इस विश्व कप में 104 मुकाबले खेले जाएंगे, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा विश्व कप बनाते हैं.

कब और कहां होगा उद्घाटन मुकाबला?

टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून 2026 को मेक्सिको सिटी में स्थित Mexico City Stadium (नया नाम) में दोपहर 3 बजे (स्थानीय समय) होगी. मेक्सिको की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने पहला मैच खेलेगी, इसलिए ओपनर बेहद खास होगा.

फाइनल कहां खेला जाएगा?

फाइनल 19 जुलाई 2026 को New York–New Jersey Stadium में होगा, जिसे आमतौर पर MetLife Stadium के नाम से जाना जाता है. फीफा ने सभी स्टेडियमों के नाम बदल दिए हैं ताकि गैर-स्पॉन्सर ब्रांड्स को प्रमोशन का मौका न मिले.

ग्रुप स्टेज: 12 ग्रुप और 48 टीमें

वर्ल्ड कप 2026 में 12 ग्रुप (A से L तक) होंगे, हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी. सभी टीम अपने ग्रुप में 3-3 मैच खेलेंगी.

कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप इस प्रकार हैं:

ग्रुप A: मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क / मैसिडोनिया / चेकिया / आयरलैंड

ग्रुप B: कनाडा, स्विट्जरलैंड, कतर, इटली / नॉर्दर्न आयरलैंड / वेल्स / बोस्निया

ग्रुप C: ब्राजील, मोरक्को, स्कॉटलैंड, हैती

ग्रुप D: USA (अमेरिका), ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, तुर्किये / रोमानिया / स्लोवाकिया / कोसोवो

ग्रुप E: जर्मनी, इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट (कोट डी'वोआर), कुरासाओ

ग्रुप F: नीदरलैंड्स, जापान, ट्यूनीशिया, यूक्रेन / स्वीडन / पोलैंड / अल्बानिया

ग्रुप G: बेल्जियम, ईरान, मिस्र, न्यूजीलैंड

ग्रुप H: स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब, केप वर्डे

ग्रुप I: फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, इराक / बोलिविया / सूरीनाम

ग्रुप J: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया, जॉर्डन

ग्रुप K: पुर्तगाल, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, DRC (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो) / जमैका / न्यू कैलेडोनिया

ग्रुप L: इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा

इस बार केप वर्डे, क्युरासाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान पहली बार विश्व कप खेलेंगे.

टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

ग्रुप स्टेज: 11 जून - 27 जून

राउंड ऑफ 32: 28 जून - 3 जुलाई

राउंड ऑफ 16: 4 - 7 जुलाई

क्वार्टरफाइनल: 9 - 11 जुलाई

सेमीफाइनल: 14 - 15 जुलाई

थर्ड-प्लेस मैच: 18 जुलाई

फाइनल: 19 जुलाई

पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में इस बार एक अतिरिक्त नॉकआउट राउंड जोड़ा गया है.राउंड ऑफ 32, जिससे प्रतियोगिता और कठिन होगी.