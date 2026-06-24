'बाहर तमाम तरह की...' रोनाल्डो का आलोचकों को लेकर बड़ा बयान, जानिए क्या बोले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो के खिलाफ खराब प्रदर्शन के चलते, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को काफी आलोचनों का सामना करना पड़ा था. लेकिन, फीफा वर्ल्ड कप 'ग्रुप-के' के मुकाबले में रोनाल्डो ने शानदार वापसी की.फीफा वर्ल्ड कप 'ग्रुप-के' का मुकाबला उज्बेकिस्तान और पुर्तगाल के बीच खेला गया था. इस मुकाबले में पुर्तगाल ने 5-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है.

रोनाल्डो ने इस मैच में दो गोल दागे. मैच खत्म होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैमरे की तरफ देखकर बोले,'आई एम बैक,आई एम बैक' बाद में जब उनसे इस बयान को लेकर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,"ताकि लोग भुल न जांए".

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41 साल के रोनाल्डो इस मुकाबले से पहले काफी दबाव महसूस कर रहे थे. उनकी फॉर्म, बढ़ती उम्र और मुकाबलों में इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस मुकाबले के बाद उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया. पुर्तगाल ने मुकाबले की शुरूआत से ही दमदार प्रदर्शन दिखाया. छठे मिनट में जाओ कैंसेलो ने दांए छोर से क्रॉस दिया, इसपर रोनाल्डो ने कमाल के फिनिशिंग मुव के साथ गेंद को गोलकीपर के पास से नेट में पहुंचा दिया. रोनाल्डो ने इस गोल के साथ इतिहास रच दिया है. वे छह अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं.

रोनाल्डो ने अपना दूसरा गोल हाफ टाइम शुरू होने से पहले किया और अपनी टीम पुर्तगाल को मजबूत बढ़त दिलाई. मुकाबले के बाद उन्होंने स्वीकार किया की पिछला सप्ताह उनके लिए आसान नहीं था. रोनाल्डो ने कहा, 'यह उनके लिए काफी मुश्किल सप्ताह रहा, ऐसा लग रहा था जैसे में फुटबॉल से संन्यास ले चुका था',आगे उन्होंने कहा, 'मैंने धैर्य रखा,क्योंकि मुझे महनत पर पूरा भरोसा है'.

रोनाल्डो ने टीम के बीच की सारी मतभेदों की खबरों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा,'मुझे भरोसा था कि मेरे साथी खिलाड़ी मेरा साथ देंगे'.'समय मुश्किलों से भरा था मैं मानता हूं, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, मै बहुत खुश हूं'.

आलोचकों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा,'लोग उनको कह रहे थे कि संन्यास ले लेना चाहिए,लेकिन मैं अभी यही हूं'.'बाहर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं और उन बातों को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है. हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी टीम एकजुट और मजबूत है'.

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