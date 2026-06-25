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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश के खिलाफ खराब फील्डिंग से शर्मसार हुई टीम इंडिया, पावरप्ले में छोड़े इतने कैच; बना 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

बांग्लादेश के खिलाफ खराब फील्डिंग से शर्मसार हुई टीम इंडिया, पावरप्ले में छोड़े इतने कैच; बना 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

Unwanted Record in Women T20 World Cup: भारतीय फील्डरों ने बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में पावरप्ले के भीतर चार कैच छोड़कर एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 11:02 PM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. टी20 में आमतौर पर बड़े-बड़े छक्के लगाने, गेंदबाजी में खूब सारे विकेट लेने के रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने कैच छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पावरप्ले के भीतर भारतीय फील्डरों ने तीन कैच छोड़े. यह इस विश्व कप टूर्नामेंट में दूसरी बार किसी टीम ने पावरप्ले के भीतर 3 कैच छोड़े हैं और दोनों बार टीम इंडिया ने ऐसा किया है.

भारत ने छोड़े चार कैच

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत की ओर से पहला कैच तीसरे ओवर में छूटा. श्री चरणी गेंदबाजी कर रही थीं और ओवर की पांचवीं गेंद पर यास्तिका भाटिया ने जुवैरिया फिरदौस का कैच टपकाया. चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जुवैरिया फिरदौस को एक बार फिर जीवनदान मिला और इस बार राधा यादव ने उनका कैच छोड़ा था. बताते चलें कि फिरदौस बांग्लादेश की टॉप स्कोरर रहीं, जिन्होंने 33 रन बनाए.

पारी के पांचवें ओवर में श्री चरणी गेंदबाजी करने आईं. इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर कैच के 2 चांस बने और दोनों बार नंदिनी शर्मा ने गलती कर दी. पावरप्ले के भीतर भारतीय टीम से चार कैच छूटे.

बन गया अनचाहा रिकॉर्ड

यह इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में दूसरी बार है जब किसी टीम ने पावरप्ले के भीतर तीन या उससे अधिक कैच छोड़े हैं. दोनों बार टीम इंडिया ने ऐसा किया है. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारतीय फील्डरों ने पहले 6 ओवर में तीन कैच टपकाए थे और अब बांग्लादेश के खिलाफ पावरप्ले में 4 कैच छोड़े हैं.

वहीं महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह केवल दूसरी बार है जब किसी टीम ने पहले 6 ओवरों में चार कैच छोड़े हों. ऐसा करने वाली पहली टीम बांग्लादेश थी, जिसने इसी साल अप्रैल में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पहले 6 ओवरों के भीतर चार कैच छोड़े थे. वहीं भारत अब ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Jun 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
India Women Vs Bangladesh Women INDW VS BANW Women T20 World Cup 2026
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