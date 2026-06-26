IPL 2027 से पहले इन 15 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, संभावित ट्रेड लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गजों के नाम
IPL Trade Updates: आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की टीम बदल चुकी है. अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या समेत कई अन्य खिलाड़ियों की टीम बदल सकती है.
IPL 2026 के समाप्त होने के बाद अगले सीजन के लिए ट्रेड विंडो खुल गई थी. यह ट्रेड विंडो 2027 मेगा ऑक्शन से कुछ दिन पहले तक खुली रहेगी. अगले सीजन के लिए सबसे पहली ट्रेड डील संपन्न हो चुकी है, जिसके तहत ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापस आ गए हैं और उनके बदले लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुलदीप यादव को अपनी टीम में शामिल किया है.
हार्दिक पांड्या से लेकर शिवम दुबे, कैमरून ग्रीन और यहां तक कि सूर्यकुमार यादव का ट्रेड होने की भी खबरें हैं. ऐसे 16 खिलाड़ी हैं, जो ट्रेड डील के तहत 2027 में एक नई टीम के लिए खेल सकते हैं.
हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस से जाना लगभग तय है और वो KKR को जॉइन कर सकते हैं. वहीं रिपोर्ट्स में अक्षर पटेल का भी नाम लिया गया है, खबर है कि लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है.
इन 16 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम
- हार्दिक पांडया - MI से KKR - लगभग तय
- कैमरून ग्रीन - KKR से MI - लगभग तय
- सूर्यकुमार यादव - MI से RR - सिर्फ चर्चा में
- ईशान किशन - SRH से MI - सिर्फ चर्चा में
- खलील अहमद - CSK से MI - लगभग तय
- आशुतोष शर्मा - DC से CSK - लगभग तय
- अक्षर पटेल - DC से LSG/CSK - सिर्फ चर्चा में
- यशस्वी जायसवाल - RR से MI - सिर्फ चर्चा में
- शिवम दुबे - CSK से MI - लगभग तय
- राहुल चाहर - CSK से DC - लगभग तय
- गुरजापनीत सिंह - CSK से DC - लगभग तय
- अर्शदीप सिंह - PBKS से MI - सिर्फ चर्चा में
- वरुण चक्रवर्ती - KKR से RR - सिर्फ चर्चा में
- प्रशांत वीर - CSK से LSG - सिर्फ चर्चा में
- शहबाज अहमद - LSG से CSK - सिर्फ चर्चा में
यह भी पढ़ें:
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य
वैभव सूर्यवंशी की कुंडली का वो सच, जो 2027 में हिला देगा क्रिकेट करियर!