IPL 2026 के समाप्त होने के बाद अगले सीजन के लिए ट्रेड विंडो खुल गई थी. यह ट्रेड विंडो 2027 मेगा ऑक्शन से कुछ दिन पहले तक खुली रहेगी. अगले सीजन के लिए सबसे पहली ट्रेड डील संपन्न हो चुकी है, जिसके तहत ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापस आ गए हैं और उनके बदले लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुलदीप यादव को अपनी टीम में शामिल किया है.

हार्दिक पांड्या से लेकर शिवम दुबे, कैमरून ग्रीन और यहां तक कि सूर्यकुमार यादव का ट्रेड होने की भी खबरें हैं. ऐसे 16 खिलाड़ी हैं, जो ट्रेड डील के तहत 2027 में एक नई टीम के लिए खेल सकते हैं.

हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस से जाना लगभग तय है और वो KKR को जॉइन कर सकते हैं. वहीं रिपोर्ट्स में अक्षर पटेल का भी नाम लिया गया है, खबर है कि लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है.

इन 16 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम

हार्दिक पांडया - MI से KKR - लगभग तय

- लगभग तय कैमरून ग्रीन - KKR से MI - लगभग तय

- लगभग तय सूर्यकुमार यादव - MI से RR - सिर्फ चर्चा में

- सिर्फ चर्चा में ईशान किशन - SRH से MI - सिर्फ चर्चा में

- सिर्फ चर्चा में खलील अहमद - CSK से MI - लगभग तय

- लगभग तय आशुतोष शर्मा - DC से CSK - लगभग तय

- लगभग तय अक्षर पटेल - DC से LSG/CSK - सिर्फ चर्चा में

- सिर्फ चर्चा में यशस्वी जायसवाल - RR से MI - सिर्फ चर्चा में

- सिर्फ चर्चा में शिवम दुबे - CSK से MI - लगभग तय

- लगभग तय राहुल चाहर - CSK से DC - लगभग तय

- लगभग तय गुरजापनीत सिंह - CSK से DC - लगभग तय

- लगभग तय अर्शदीप सिंह - PBKS से MI - सिर्फ चर्चा में

- सिर्फ चर्चा में वरुण चक्रवर्ती - KKR से RR - सिर्फ चर्चा में

- सिर्फ चर्चा में प्रशांत वीर - CSK से LSG - सिर्फ चर्चा में

- सिर्फ चर्चा में शहबाज अहमद - LSG से CSK - सिर्फ चर्चा में

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