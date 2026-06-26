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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2027 से पहले इन 15 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, संभावित ट्रेड लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गजों के नाम

IPL 2027 से पहले इन 15 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, संभावित ट्रेड लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गजों के नाम

IPL Trade Updates: आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की टीम बदल चुकी है. अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या समेत कई अन्य खिलाड़ियों की टीम बदल सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 04:50 AM (IST)
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IPL 2026 के समाप्त होने के बाद अगले सीजन के लिए ट्रेड विंडो खुल गई थी. यह ट्रेड विंडो 2027 मेगा ऑक्शन से कुछ दिन पहले तक खुली रहेगी. अगले सीजन के लिए सबसे पहली ट्रेड डील संपन्न हो चुकी है, जिसके तहत ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापस आ गए हैं और उनके बदले लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुलदीप यादव को अपनी टीम में शामिल किया है.

हार्दिक पांड्या से लेकर शिवम दुबे, कैमरून ग्रीन और यहां तक कि सूर्यकुमार यादव का ट्रेड होने की भी खबरें हैं. ऐसे 16 खिलाड़ी हैं, जो ट्रेड डील के तहत 2027 में एक नई टीम के लिए खेल सकते हैं.

हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस से जाना लगभग तय है और वो KKR को जॉइन कर सकते हैं. वहीं रिपोर्ट्स में अक्षर पटेल का भी नाम लिया गया है, खबर है कि लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है.

इन 16 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम

  • हार्दिक पांडया - MI से KKR - लगभग तय
  • कैमरून ग्रीन - KKR से MI - लगभग तय
  • सूर्यकुमार यादव - MI से RR - सिर्फ चर्चा में
  • ईशान किशन - SRH से MI - सिर्फ चर्चा में
  • खलील अहमद - CSK से MI - लगभग तय
  • आशुतोष शर्मा - DC से CSK - लगभग तय
  • अक्षर पटेल - DC से LSG/CSK - सिर्फ चर्चा में
  • यशस्वी जायसवाल - RR से MI - सिर्फ चर्चा में
  • शिवम दुबे - CSK से MI - लगभग तय
  • राहुल चाहर - CSK से DC - लगभग तय
  • गुरजापनीत सिंह - CSK से DC - लगभग तय
  • अर्शदीप सिंह - PBKS से MI - सिर्फ चर्चा में
  • वरुण चक्रवर्ती - KKR से RR - सिर्फ चर्चा में
  • प्रशांत वीर - CSK से LSG - सिर्फ चर्चा में
  • शहबाज अहमद - LSG से CSK - सिर्फ चर्चा में

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jun 2026 04:50 AM (IST)
Tags :
IPL INDIAN PREMIER LEAGUE HARDIK PANDYA IPL 2027
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