ह्यूस्टन स्टेडियम में मंगलवार को उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल के 'ग्रुप-के' मैच में गोल करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया. वह छह अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप संस्करण में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं.

पुर्तगाल के 41 वर्षीय कप्तान ने मैच शुरू होने के सिर्फ छह मिनट बाद ही यह उपलब्धि हासिल की. ​​उन्होंने अपने खास अंदाज में करीब से गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई. यह गोल तब हुआ जब जोआओ कैंसेलो ने राइट विंग से आगे बढ़ते हुए बॉक्स में एक लो पास दिया, जिसे रोनाल्डो ने छह-यार्ड एरिया के अंदर से पहली बार में ही गोल में बदल दिया.

यह गोल रोनाल्डो के शानदार इंटरनेशनल करियर का एक और यादगार पल था. साल 2006 में जर्मनी में 21 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने के बाद से, उन्होंने हर उस संस्करण (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में गोल किया, जिसमें वे खेले हैं.

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रोनाल्डो ने 2006 में पुर्तगाल के सेमीफाइनल तक के सफर के दौरान एक गोल किया था और 2010 और 2014 के संस्करण में भी एक-एक गोल किया. उनका सबसे सफल वर्ल्ड कप अभियान 2018 में रूस में रहा, जहां उन्होंने चार गोल किए. इसके बाद चार साल बाद कतर में भी उन्होंने एक गोल किया, जब पुर्तगाल क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचा था.

डीआर कांगो के खिलाफ पुर्तगाल के शुरुआती मैच में खराब प्रदर्शन के बाद इस अनुभवी फॉरवर्ड की आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर रिकॉर्ड-तोड़ गोल करके जबरदस्त जवाब दिया.

रोनाल्डो की यह नई उपलब्धि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बनने के ठीक एक दिन बाद आई है, जब मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपना 18वां गोल किया था.

कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, रोनाल्डो अभी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में अपने पहले गोल की तलाश में हैं और उन्होंने कभी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है. हालांकि, 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट में पुर्तगाल के आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ, यह दिग्गज फॉरवर्ड अपने शानदार करियर में और भी उपलब्धियां जोड़ सकता है. रोनाल्डो के नाम अब वर्ल्ड कप में नौ गोल हो गए हैं और पुर्तगाल की विश्व स्तर पर कामयाबी हासिल करने की कोशिशों के बीच, वे 2026 संस्करण के मुख्य खिलाड़ियों में से एक बने हुए हैं.

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