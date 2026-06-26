FIFA वर्ल्ड कप की 3 सबसे हॉट हसीनाएं, गोल पड़ते ही इन्हें देखने लगते हैं लोग; नहीं हटेगी नजर

FIFA वर्ल्ड कप की 3 सबसे हॉट हसीनाएं, गोल पड़ते ही इन्हें देखने लगते हैं लोग; आपकी भी नहीं हटेगी नजर
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में कई फैंस लोगों का ध्यान खींच रही हैं. हम आपको टूर्नामेंट की तीन सबसे हॉट फैन के बारे में बताएंगे, जिनके ऊपर से आपकी भी नजरें नहीं हटेंगी.
FIFA World Cup 2026 Three Hottest Fans: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिग्गज खिलाड़ियों के साथ-साथ कई हॉट फैंस भी लोगों का दिल चुरा रही हैं. सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें फैंस अपनी अदाओं से जलवे बिखेर रही हैं. मैच में गोल होते ही स्टेडियम में लोग खिलाड़ियों को छोड़कर हॉट फैंस को देखने लगते हैं. यहां आपको ऐसी ही तीन हॉट फैंस के बारे में बताएंगे, जो अपनी अदाओं और खूबसूरती से सबको दीवाना बना रही हैं.
1-इवाना नोल (Ivana Knoll)
इवाना नोल 2026 फीफा वर्ल्ड कप में तो सुर्खियां बटोर ही रही हैं, इससे पहले कतर में खेले गए 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी इवाना का नाम सुर्खियों में रहा था. 33 साल की इवाना मौजूदा विश्व कप में क्रोशिया के मैचों के दौरान स्टेडियम में नजर आ रही हैं. इवाना मिस क्रोशिया का फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं. मॉडलिंग करने वाली इवाना को फीफा विश्व कप ने काफी पहचान दी है.
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इस बार के वर्ल्ड कप में इवाना को टूर्नामेंट की सबसे हॉट फैन बताया जा रहा है. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 30 लाख लोग फॉलो करते हैं. इवाना भी अपने चाहने वालों के लिए तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.
2- ओलिविया बेथल (Olivia Bethel)
फीफा की हॉट हसीनाओं या हॉट फैंस में अगला नाम ओलिविया बेथल का आता है, जो मैक्सिकों की समर्थक हैं. ओलिविया को दुनिया H-Town Girl के नाम भी जान रही है. ओलिविया को मैक्सिकों के मैचों के दौरान देखा जाता है. वह टीम के गोल को काफी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करती हैं. उनके मोमेंट सोशल मीडिया काफी वायरल होते हैं.
This is the Insta Id of most viral fan girl of the WorldCup 2026 ..... 😍 And the Orginal Video 🥵 #FIFAWorldcup #Mexico pic.twitter.com/0BBpvdtPmB— Teddu Boy🐼 (@itssathish300) June 14, 2026
June 12, 2026
3- गैब्रिएला मौरा (Gabriela Moura)
इस लिस्ट में ब्राजील की फैन गैब्रिएला मौरा का नाम भी शामिल है. 22 साल की फैन ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर करके सुर्खियां बटोरी थीं.
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ब्राजील की जर्सी में उनकी तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आईं. गैब्रिएला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 31 लाख लोग फॉलो करते हैं.
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