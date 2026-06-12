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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: अमेरिका में एंट्री न मिलने पर भड़का अर्जेंटीना, लोगों को देने लगा मुफ्त टीवी, जानिए क्यों

FIFA World Cup 2026: अमेरिका में एंट्री न मिलने पर भड़का अर्जेंटीना, लोगों को देने लगा मुफ्त टीवी, जानिए क्यों

FIFA World Cup 2026: अमेरिका का वीजा नहीं मिलने की वजह से विश्व कप देखने नहीं जा सके दर्जनों फुटबॉल प्रशंसकों को एक स्थानीय कंपनी ने मुफ्त टीवी देकर खुश करने की कोशिश की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 Jun 2026 06:34 AM (IST)
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फीफा विश्व कप 2026 शुरू होने से पहले अर्जेंटीना में एक अनोखा मामला सामने आया है. अमेरिका का वीजा नहीं मिलने की वजह से विश्व कप देखने नहीं जा सके दर्जनों फुटबॉल प्रशंसकों को एक स्थानीय कंपनी ने मुफ्त टीवी देकर खुश करने की कोशिश की. अर्जेंटीना की प्रमुख कंपनी न्यूजन (Newsan) ने घोषणा की थी कि जिन लोगों को जनवरी से जून 2026 के बीच अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला है, उन्हें मुफ्त में टेलीविजन दिया जाएगा. इसके लिए लोगों को वीजा अस्वीकृति से जुड़े दस्तावेज लेकर कंपनी के ब्यूनस आयर्स स्थित कार्यालय पहुंचना था.  कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन जारी करते हुए कहा, 'अपना रिजेक्ट हुआ वीजा लेकर आइए और मुफ्त टीवी लेकर जाइए.' इस ऑफर के तहत सबसे पहले पहुंचने वाले 100 लोगों को स्थानीय ब्रांड नोब्लेक्स (Noblex) का टेलीविजन दिया गया.

मुफ्त टीवी पाने वालों में 24 वर्षीय पेशेवर वीडियो गेम खिलाड़ी टोमस वागेलर भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि वह खास तौर पर फीफा विश्व कप देखने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे. टोमस ने कहा, 'मैंने वीजा के लिए आवेदन किया था क्योंकि हममें से कई लोगों को लगता है कि यह लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप हो सकता है. मैं टूर्नामेंट को स्टेडियम में जाकर देखना चाहता था. वीजा नहीं मिलने से काफी निराश हूं, लेकिन कम से कम मुझे यह उपहार तो मिला.'

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तीन बार की विश्व कप विजेता अर्जेंटीना में आमतौर पर फुटबॉल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है. हालांकि इस बार विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले माहौल अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहा है. कई फुटबॉल प्रशंसकों का मानना है कि 2022 विश्व कप में अर्जेंटीना की खिताबी जीत और लियोनेल मेसी के नेतृत्व में लंबे इंतजार का खत्म होना इसकी एक बड़ी वजह है.

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इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रशंसक मेसी को एक बार फिर विश्व कप में खेलते देखने के लिए उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार खिताब जीतने में सफल रहेगा.

Published at : 12 Jun 2026 06:34 AM (IST)
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America Football Fifa World Cup Argentina Peoples
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