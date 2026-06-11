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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बाला, लेकिन इतिहास रचने से चूके

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बाला, लेकिन इतिहास रचने से चूके

India A vs Afghanistan A: वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से तूफानी पारी खेली, लेकिन इतिहास रचने से चूक गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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अफगानिस्तान ए के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से चूक गए. गुरुवार को ट्राई सीरीज में इंडिया ए और अफगानिस्तान ए की भिड़ंत हुई, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 200 के स्ट्राइक रेट की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 22 मैचों में 44 रन बनाए और लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए.

वैभव सूर्यवंशी के पास मौका था की वे लिस्ट-ए क्रिकेट में अपनी सबसे तेज फिफ्टी बनाएं, लेकिन उन्होंने 6 रन पहले ही अपना विकेट खो दिया. लिस्ट-ए क्रिकेट में व्यक्तिगत रूप से वैभव की सबसे तेज फिफ्टी 25 गेंदों में आई थी, जो उन्होंने पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए खेलते हुए लगाई थी.

ट्राई सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप रहे थे, क्योंकि वो केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए थे. हालांकि इस बार भी उनके बल्ले से अर्धशतक या शतक नहीं आया, लेकिन उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दिलाने का काम किया. वैभव और प्रभसिमरन के बीच 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. दोनों ने मिलकर 7 ओवर में ही 74 रन बना डाले. वैभव ने अपनी 44 रनों की पारी में 9 चौके लगाए और एक भी छक्का नहीं लगाया.

अफगानिस्तान ए के खिलाफ वनडे मैच में वैभव सूर्यवंशी के ओपनिंग जोड़ीदार प्रभसिमरन सिंह ने पिछले मुकाबले के खराब प्रदर्शन को भुलाते हुए दमदार फिफ्टी लगाई. उन्होंने 39 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की.

तिलक वर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने ट्राई सीरीज के अपने पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया था. 21 जून को होने वाले फाइनल से पहले भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम 4-4 मैच खेलेगी. पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच 21 जून को फाइनल खेला जाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND A Vs AFG A Vaibhav Sooryavanshi
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