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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलArgentina vs Egypt: इजिप्ट के खिलाफ हारी हुई बाजी जीती मेसी की अर्जेंटीना, 0-2 से पिछड़ने के बाद अंतिम लम्हों में पलट दी बाजी

Argentina vs Egypt: इजिप्ट के खिलाफ हारी हुई बाजी जीती मेसी की अर्जेंटीना, 0-2 से पिछड़ने के बाद अंतिम लम्हों में पलट दी बाजी

Argentina vs Egypt Highlights: 78 मिनट से ज्यादा समय हो गया था, अर्जेंटीना 0-2 से पिछड़ रही थी. फिर अंतिम 15 मिनट में तो पूरा गेम पलट गया, जीत के बाद लियोनेल मेसी की आंखों में आंसू थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Jul 2026 07:26 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने इजिप्ट को 3-2 से हराया. लेकिन 67वें मिनट में मुस्तफा जीको ने जब इजिप्ट के लिए दूसरा गोल दागा और 2-0 की बढ़त बनाई, तब लगा था कि आज लियोनेल मेसी का भी आखिरी वर्ल्ड कप मैच हो सकता है. इससे पहले 19वें मिनट में मेसी से पेनल्टी मिस हुई, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. मेसी एंड टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं घट रहा था, लेकिन फिर अंतिम के 15 मिनट में पूरा गेम पलट गया, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम हारी हुई बाजी जीत गई.

जैसे ही मैच की आखिरी सीटी बजी, लियोनेल मेसी की आंखों में आंसू थे. ये जीत खास थी, बड़ी थी क्योंकि लगने लगा था कि अर्जेंटीना आज हार जाएगी. लेकिन एक फुटबॉलर आखिरी सीटी बजने तक लड़ना नहीं छोड़ता, उम्मीद नहीं हारता और यही इस खेल को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल बनाता है.

लियोनेल मेसी से 'मिस' हुई पेनल्टी

पहले हाफ में इजिप्ट का दबदबा रहा. यासिर इब्राहिम ने 15वें मिनट में इजिप्ट के लिए पहला गोल दागा. हालांकि लियोनेल मेसी को 19वें मिनट में स्कोर बराबर करने का मौका मिला था. पेनल्टी मिली, जिसे मेसी ने ली लेकिन वो चूक गए. मेसी से पेनल्टी मिस होने ने दुनिया को हैरान कर दिया. 

दूसरे हाफ का पहला गोल भी इजिप्ट ने मारा, 67वें मिनट में मुस्तफा जीको ने गोल दागकर इजिप्ट को 2-0 की बढ़त दिलाई. 79वें मिनट में अर्जेंटीना का पहला गोल आया, इसके कुछ मिनट बाद लियोनेल मेसी ने गोल मारकर स्कोर बराबर किया.

यह भी पढ़ें- क्रिस्टियानो रोनाल्डो से नेमार तक, ये 5 दिग्गज नहीं जीत सके फीफा वर्ल्ड कप का खिताब

क्रिस्टियन रोमरो ने 79वें मिनट में गोल मारा, जो अर्जेंटीना का पहला गोल था. 4 मिनट बाद 83वें मिनट में लियोनेल मेसी ने गोल मारकर स्कोर 2-2 से बराबर किया. 90 मिनट का खेल खत्म हो गया था, स्कोर 2-2 से बराबर था. कुछ मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला, लगने लगा कि मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा लेकिन 93वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने गोल मारकर अर्जेंटीना को 3-2 से बढ़त दिला दी.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 Jul 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Egypt
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