इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खिताब जीतने का सुनहरा मौका गंवाने के बाद इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने माना कि मेजबान टीम को ज्यादा अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हरा दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि शानदार टूर्नामेंट के बाद भी इंग्लैंड के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है.

साइवर-ब्रंट ने 53 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाकर टीम को 150/4 के स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. मेहमान टीम की तरफ से बेथ मूनी ने मैच जिताऊ 64 रन बनाए.

खिताबी मुकाबला गंवाने के बाद साइवर-ब्रंट ने कहा, "इस हार से बहुत निराशा हुई. अब तक हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है. आज हमें एक बेहतरीन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हराया, जिसने इतने बड़े फाइनल में अपने अनुभव का सही इस्तेमाल किया".

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इंग्लैंड की कप्तान को लगा कि टॉस ने भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने माना कि उनकी टीम ऐसे विकेट पर प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में नाकाम रही, जहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं था.

उन्होंने कहा, "आदर्श रूप से मैं टॉस जीतना चाहती थी और हम पहले गेंदबाजी करते, लेकिन उस विकेट पर हम एक अच्छे स्कोर से पीछे रह गए. बल्ले से लय हासिल करना मुश्किल लग रहा था. मुझे लगता है कि जब दबाव होता है, तो उनके गेंदबाज सही जगह पर गेंद डालते हैं".

साइवर-ब्रंट ने ऑस्ट्रेलिया की 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बेथ मूनी की तारीफ करते हुए कहा, "बेथ मूनी ने शानदार खेल दिखाया, आज भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली".

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाएगा, तो साइवर-ब्रंट ने कहा कि यह हमेशा से ही मौजूदा चैंपियन की रणनीति का हिस्सा रहा है. उन्होंने कहा, "हां, बिल्कुल. उनके पास बल्लेबाजी में एक मजबूत लाइनअप है".

फाइनल हारने की निराशा के बावजूद, साइवर-ब्रंट ने पूरे टूर्नामेंट में इंग्लिश टीम की मेहनत और एकता की तारीफ करते हुए कहा, "हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है. हमने टूर्नामेंट से पहले बहुत मेहनत की है. पूरी टीम में जो जोश था. हमने कुछ शानदार मैच खेले. यह खिलाड़ियों का एक ऐसा ग्रुप है, जो एक-दूसरे का ख्याल रखता है".

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