रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में जड़ा 'ऐतिहासिक' शतक, संन्यास की बात करने वालों को दिया जवाब

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में जड़ा 'ऐतिहासिक' शतक, संन्यास की बात करने वालों को 15 बाउंड्री से दिया जवाब

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में जड़ा 'ऐतिहासिक' शतक, संन्यास की बात करने वालों को 15 बाउंड्री से दिया जवाब

Rohit Sharma Century: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने शतक जड़ दिया. इस दौरान उनके बल्ले से 15 बाउंड्री निकलीं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Jul 2026 10:26 PM (IST)
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Rohit Sharma Century At Lord's: रोहित शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने. संन्यास की अटकलों के बीच हिटमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 15 बाउंड्री की मदद से शतक पूरा करके आलोचकों को करारा जवाब दिया. उन्होंने 84 गेंदों में सेंचुरी पूरी की, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उनके बल्ले से यह पारी रन चेज में निकली. 

मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने के बाद 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बोर्ड पर लगाए. इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मेन इन ब्लू मैदान पर है. पहली पारी के बाद लग रहा था कि टीम इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रोहित के शतक ने उम्मीद जगा दी.

 

अपडेट जारी है...

 

Published at : 19 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 3rd ODI Lord's Rohit SHarma
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