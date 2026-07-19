रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में जड़ा 'ऐतिहासिक' शतक, संन्यास की बात करने वालों को दिया जवाब

Rohit Sharma Century At Lord's: रोहित शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने. संन्यास की अटकलों के बीच हिटमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 15 बाउंड्री की मदद से शतक पूरा करके आलोचकों को करारा जवाब दिया. उन्होंने 84 गेंदों में सेंचुरी पूरी की, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उनके बल्ले से यह पारी रन चेज में निकली.

मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने के बाद 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बोर्ड पर लगाए. इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मेन इन ब्लू मैदान पर है. पहली पारी के बाद लग रहा था कि टीम इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रोहित के शतक ने उम्मीद जगा दी.

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