'आखिरी मैच में 100 बना दे यार', रोहित शर्मा के लिए आकाश चोपड़ा का भावुक मैसेज

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का संन्यास चर्चा में बना हुआ है. रोहित पहले ही टी20 और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं और अब अटकलें हैं कि 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद 'हिटमैन' वनडे फॉर्मेट को भी अलविदा कह देंगे. इस बीच पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रोहित के संन्यास की अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 47 गेंद में 26 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 55.32 का रहा. आकाश चोपड़ा ने इसी बात पर गौर फरमाया कि रोहित इतना धीमा कभी नहीं खेले हैं और कप्तानी छिनने के बाद उनका खेलने का तरीका बदला है. पहले वनडे में भी रोहित सिर्फ 52.32 के स्ट्राइक रेट से खेले थे.

आकाश चोपड़ा ने कहा, "रोहित ने अपनी बैटिंग का तरीका बदला है. एक समय था जब वो पावरप्ले ओवरों में पचासा ठोक दिया करते थे, लेकिन दूसरे वनडे में वो 18वें ओवर में आउट हुए और सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हुए. हमने उन्हें इस तरह से खेलते हुए पहले कभी नहीं देखा है."

प्लीज 100 बना दे यार

आकाश चोपड़ा ने कहा कि कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा का खेलने का तरीका बदला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें थोड़ा और समय दिया जा सकता था. क्या सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए था कि अभी तो वर्ल्ड कप में डेढ़ साल है, रोहित को और मौके देते हैं. उन्होंने कहा कि अभी डेढ़ साल है और टीम मैनेजमेंट थोड़ा और इंतजार कर सकता था.

आकाश ने आगे कहा, "अगर ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 'आखिरी मैच में 100 बना दे यार. लॉर्ड्स में मैच है और एकदम लॉर्ड की तरह खेल जा. जिस तरह आपने वनडे क्रिकेट को रूल किया है, ठीक वैसे ही इस फॉर्मेट को अलविदा कह कर जाओ."

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