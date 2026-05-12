टीम के प्रदर्शन से खुश हूं, उम्मीद है हम इसी लय को बरकरार रखेंगे- अक्षर पटेल

आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को 3 विकेट से हराया. जीत के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि वह टीम के प्रदर्शन से खुश हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि डीसी जीत की इस लय को आने वाले मुकाबलों में भी बरकरार रखने में सफल रहेगी.

पीबीकेएस के खिलाफ मिली जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने कहा, "मैं जैसा पिछले कुछ मुकाबलों से कह रहा था, अहम परेशानी उन जरूरी पलों को गंवाना था. मैच में जब भी महत्वपूर्ण पल आते थे, तो नतीजे हमारे पक्ष में नहीं जा रहे थे. तब भी, मैं कहता रहा कि यह बहुत अच्छी टीम है और हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. बस मैच में एक-दो पलों की वजह से हमें नुकसान हुआ. हालांकि, लंबे टूर्नामेंट में ऐसा होता है. हर दिन अलग होता है. इस मुकाबले में टीम ने जिस तरह खेला, उससे बहुत खुश हूं और उम्मीद है कि हम इस लय को बरकरार रख पाएंगे".

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अक्षर ने कहा कि बीच के ओवरों में मुकेश और माधव की बढ़िया गेंदबाजी डीसी के लिए अहम साबित हुई. उन्होंने कहा, "हमने शुरुआत के 3-4 ओवर में ही 60 रन दे दिए थे. हालांकि, बीच के ओवरों में जिस तरह से मुकेश कुमार और माधव तिवारी ने गेंदबाजी की, उसने मुझे राजस्थान रॉयल्स के मैच की थोड़ी याद दिला दी और मुझे लगता है कि वह एक बड़ा पल रहा. फिर बल्लेबाजी में मेरे और डेविड मिलर के बीच साझेदारी ने मामला संभाल लिया, और उसके बाद आशुतोष शर्मा और माधव जैसे युवाओं ने मैच को खूबसूरती से खत्म किया".

मैच में खुद न गेंदबाजी करने के फैसले पर अक्षर ने कहा, "विकेट अलग तरह से बर्ताव कर रहा था. पहले कुछ ओवर के बाद, खासकर जब आकिब नबी ने गेंदबाजी की, तो मुझे लगा कि बॉल स्विंग हो रही है और सीम भी हो रही है। हमने शायद पहले 3-4 ओवर में सही एरिया में गेंदबाजी नहीं की, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, तो मुझे लगा कि स्पिन की ज्यादा जरूरत नहीं है. जब मैंने माधव और आकिब को अतिरिक्त ओवर दिए, तब भी गेंद के साथ कुछ हो रहा था. इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो मुझे खुद को लाने के बजाय उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए".

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