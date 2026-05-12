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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'मुझे लगा जैसे मैं कचरा उठाने वाला ट्रक हूं...', PBKS के खिलाफ मैच के बाद डेविड मिलर ने क्यों कहां ऐसा

'मुझे लगा जैसे मैं कचरा उठाने वाला ट्रक हूं...', PBKS के खिलाफ मैच के बाद डेविड मिलर ने क्यों कहां ऐसा

PBKS vs DC 2026: डेविड मिलर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया, जिसने दिल्ली कैपिटल्स की जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया. जानिए मैच के बाद मिलर ने क्या कहा.

By : शिवम | Updated at : 12 May 2026 09:37 AM (IST)
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डेविड मिलर ने सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स की पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया. 211 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही DC के 3 विकेट 33 रन पर गिर गए थे. ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में चौथा विकेट 74 के स्कोर पर गिर गया था, जिसके बाद आए डेविड मिलर ने ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक लगाकर दिल्ली की वापसी कराई. मैच के बाद उन्होंने अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कहा उन्हें मैच फिनिश करना पसंद है और खुशी है कि जब टीम को जरुरत थी वो काम आ सके.

डेविड मिलर और अक्षर पटेल ने पांचवें विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की, जो महत्वपूर्ण साबित हुई. इस पर मिलर ने कहा, 'हम गेम में पीछे चल रहे थे, लेकिन वह कप्तान की तारीफ करना चाहेंगे. अक्षर पटेल काफी मेहनत कर रहे हैं, बेशक चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही लेकिन आज उन्होंने अन्य खिलाड़ियों को दिखाया कि असली खेल क्या है. जिस तरह उन्होंने खेला, उससे मुझे अपनी लय पकड़ने के लिए कुछ गेंदें खेलने का मौका मिला.'

डेथ ओवरों में अपने रोल पर बात करते हुए मिलर ने कहा, "ये मुश्किल काम है, लेकिन इसमें शांत रहना सबसे महत्वपूर्ण है. मैं रन रेट, फील्डिंग और गेंदबाजी में बदलाव आदि के बारे में सोचने से बचता हूं.' वह पहले पंजाब किंग्स के लिए ही खेलते थे. अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलने के बारे में उन्होंने कहां कि यही लीग क्रिकेट का हिस्सा है.

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गेम फिनिश करना पसंद- मिलर

डेविड मिलर ने कहां कि मैच को जीत के साथ खत्म करना उन्हें पसंद है, और इस मैच में इसे करने का शानदार मौका भी था. उन्होंने मजाक में कहां कि अंतिम प लोन में मैदान पर उतरते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई कचरा ढोने वाला ट्रक' हों. उन्होंने कहां, 'उन्हें खुशी है कि जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरुरत थी, वे काम आ सके.'

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उन्होंने पिच के बारे में बात करते हुए कहां कि इस पर अच्छा बाउंस था, गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी लेकिन कभी कोई गेंद नीचे रह जाती थी. उनके अनुसार धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों को टेस्ट कर रही थी. अच्छी पोजीशन और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स से ही बल्लेबाज रन बना सकते थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 May 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals David Miller PBKS Vs DC IPL IPL 2026
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