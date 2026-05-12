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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी टीम इंडिया? गिल-पंत समेत कई बड़े नाम तय

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी टीम इंडिया? गिल-पंत समेत कई बड़े नाम तय

अफगानिस्तान टेस्ट के लिए भारत फुल स्ट्रेंथ टीम उतार सकता है. शुभमन गिल कप्तानी संभालेंगे, जबकि बुमराह को आराम और देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलने की संभावना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 May 2026 10:27 AM (IST)
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आईपीएल 2026 के खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में नजर आने वाली है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इकलौते टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की संभावित टीम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI इस मुकाबले में अपनी मजबूत टीम उतारने की तैयारी में है. भारत और अफगानिस्तान के बीच यह टेस्ट मुकाबला 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज भी होगी.

बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की संभावना बेहद कम

रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख बल्लेबाज इस मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं. शुरुआत में यह माना जा रहा था कि सीनियर खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा सकता है, लेकिन अब मेडिकल टीम से फिटनेस और वर्कलोड को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद चयनकर्ताओं का रुख बदलता दिख रहा है. इसी वजह से शुभमन गिल को कप्तानी मिलना लगभग तय माना जा रहा है. वहीं ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर हो सकती है. मध्यक्रम में ऋषभ पंत टीम को मजबूती देते दिखाई दे सकते हैं.

साई सुदर्शन की जगह पडिक्कल को मिल सकता है मौका

टीम चयन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा नंबर-3 बल्लेबाज को लेकर हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को इस टेस्ट से बाहर किया जा सकता है. उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलने की संभावना है. पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी में लगातार रन बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें लंबे फॉर्मेट में आजमाना चाहती है.

पेस अटैक में दिख सकता है बदलाव

जहां बल्लेबाजी विभाग में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है ताकि आगामी सीरीज के लिए उनका वर्कलोड नियंत्रित रखा जा सके. इसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस और IPL के दौरान उनके वर्कलोड पर भी नजर रखी जा रही है. अंतिम फैसला टूर्नामेंट खत्म होने के after लिया जाएगा.

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आकिब नबी पर चयनकर्ताओं की नजर

रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को इस टेस्ट के जरिए बड़ा मौका मिल सकता है. घरेलू क्रिकेट में उनकी लगातार अच्छी गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है.

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भारत की संभावित टीम में शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, हर्ष दुबे, मोहम्मद शमी और अंशुल कंबोज जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं.

Published at : 12 May 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Yashasvi Jaiswal Shubman Gill India Test Squad Devdutt Padikkal JASPRIT BUMRAH IND VS AFG RISHABH PANT India Vs Afghanistan Test
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