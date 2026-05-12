IPL 2026: ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक से आगे निकले KL राहुल, किसके पास पर्पल कैप, जानिए

आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को 3 विकेट से हराया. डीसी की तरफ से इस मुकाबले में सिर्फ 9 रन बनाने के बावजूद केएल राहुल ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा से आगे निकल गए हैं. राहुल इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

केएल राहुल आईपीएल 2026 में खेले 12 मुकाबलों में अब 177 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 477 रन बना चुके हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा 11 मुकाबलों में 475 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का ऑरेंज कैप पर कब्जा बरकरार है. वह इस सीजन अब तक 11 मुकाबलों में 157 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 494 रन बना चुके हैं.

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 10 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 462 बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में चौथे नंबर पर काबिज हैं. गिल के सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन 11 मुकाबलों में 440 रनों के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने भी इस सीजन 11 मुकाबलों में 440 रन बनाए हैं और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठे नंबर पर हैं

पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के सिर की शोभा बढ़ा रही है. भुवनेश्वर 11 मुकाबलों में अब तक 21 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं, अंशुल कंबोज 19 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं. गुजरात टाइटंस की ओर से आईपीएल 2026 में 11 मुकाबलों में 18 विकेट लेकर कगिसो रबाडा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव 11 मुकाबलों में 16 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं. ईशान मलिंगा 16 विकेट लेकर पांचवें और राशिद खान 15 विकेट के साथ लिस्ट में छठे नंबर पर काबिज हैं. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे जोफ्रा आर्चर 15 विकेट चटकाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं.