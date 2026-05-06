DC vs CSK: नीतीश राणा के विकेट पर क्यों मचा है बवाल? जानें क्या कहता है क्रिकेट का नियम

IPL 2026: आईपीएल 2026 के रोमांच के बीच अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जो जीत-हार से ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती हैं. 5 मई की शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी कुछ ऐसा ही हुआ. दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए 48वें मुकाबले में सीएसके ने जीत तो दर्ज की, लेकिन सोशल मीडिया पर दिल्ली के बल्लेबाज नीतीश राणा के विकेट को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

यह पूरा मामला दिल्ली की पारी के 10वें ओवर का है. नूर अहमद की गेंद पर नीतीश राणा ने एक शॉट खेला, जिसे फील्डर कार्तिक शर्मा ने आसानी से लपक लिया. अंपायर ने नीतीश को आउट करार दिया और वह बिना किसी विरोध के पवेलियन लौट गए. असली ड्रामा शुरू हुआ मैच के बाद, जब इस विकेट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ.

वीडियो को देखने के बाद फैंस दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश के शॉट खेलने से पहले ही विकेटकीपर के हाथ लगकर बेल्स गिर गई थी, इसलिए इसे 'डेड बॉल' घोषित किया जाना चाहिए था. वहीं, दूसरे पक्ष का मानना है कि बेल्स हवा की वजह से गिरी थी, इसलिए कैच पूरी तरह से जायज था.

क्या संजू सैमसन की गलती से गिरी थी बेल्स?

सोशल मीडिया पर चल रही थ्योरी में संजू सैमसन का नाम घसीटा जा रहा है, लेकिन अगर वीडियो को बारीकी से देखा जाए तो सच कुछ और ही नजर आता है. वीडियो के स्लो मोशन रीप्ले में यह साफ दिखता है कि बेल्स गिरने में विकेटकीपर का कोई हाथ नहीं था. ऐसा लग रहा है कि मैदान पर चल रही तेज हवाओं या किसी कंपन की वजह से बेल्स अपने आप गिरी थी.

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जब बेल्स किसी बाहरी कारण से गिरती हैं और उसी दौरान बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है, तो अंपायरिंग के फैसले काफी पेचीदा हो जाते हैं. हालांकि, इस मामले में मैदानी अंपायरों ने तुरंत फैसला लिया और नीतीश राणा को आउट दिया. फैंस के बीच कन्फ्यूजन जरूर है, लेकिन वीडियो के साक्ष्य अंपायर के फैसले का ही समर्थन करते दिख रहे हैं.

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नियम की बारीकी: क्यों आउट थे नीतीश राणा?

अब सवाल उठता है कि क्रिकेट का नियम ऐसी स्थिति में क्या कहता है? एमसीसी (MCC) की रूल बुक के अनुसार, अगर बेल्स किसी बाहरी वजह (जैसे तेज हवा) से गिर जाती हैं और उसमें विकेटकीपर या किसी खिलाड़ी का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, तो खेल जारी रहता है. ऐसी स्थिति में अगर फील्डर क्लीन कैच पकड़ लेता है, तो बल्लेबाज को आउट ही माना जाएगा.

दिल्ली और चेन्नई के इस मैच में भी यही नियम लागू हुआ. बेल्स गिरने की वजह कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि हवा थी, इसलिए नीतीश राणा का विकेट पूरी तरह से नियम सम्मत था. अंपायर का फैसला सही था.