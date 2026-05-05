हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 की इस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई, CSK दूसरे पर; जानें सभी टीमों का हाल

IPL 2026 की इस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई, CSK दूसरे पर; जानें सभी टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Fairplay: आईपीएल 2026 की इस पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर विराजमान हैं, जबकि RCB को नौवां स्थान मिला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 May 2026 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल का मौजूदा हाल बताता है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. मगर इसी बीच एक ऐसी पॉइंट्स टेबल सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इसमें मुंबई इंडियंस सबसे पहले स्थान पर मौजूद है. दरअसल यहां बात हो रही है, आईपीएल सीजन के बाद मिलने वाले 'फेयरप्ले अवॉर्ड' की.

अक्सर आपने देखा होगा कि लाइव मैच के समय स्क्रीन पर फेयरप्ले अवॉर्ड की पॉइंट्स टेबल दिखाई जाती है. अब फेयरप्ले का क्या अर्थ होता है और यह टेबल किस आधार पर बनाई जाती है. फेयरप्ले का मतलब होता है कि कौन सी टीम खेल भावना का पालन करते हुए और अनुशासित होकर खेल रही है. जो टीम सबसे कम विवाद में रहती है, उसे फेयरप्ले अवॉर्ड की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है.

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई

इसी फेयरप्ले अवॉर्ड की पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस सबसे टॉप पर मौजूद है, जिसे अब तक खेल भावना का पालन करने के लिए सभी मैचों में पूरे 10 अंक मिले हैं. इसका मतलब MI के 100 अंक हो चुके हैं. दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स को भी प्रत्येक मुकाबले में अब तक 10 अंक मिले हैं, लेकिन 9 मैच खेलने के कारण उसके अभी 90 पॉइंट्स हैं. पंजाब किंग्स तीसरे स्थान पर है. गुजरात टाइटंस चौथे और राजस्थान रॉयल्स पांचवें नंबर पर है.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक टॉप पर; जानें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर

RCB और दिल्ली सबसे नीचे

फेयरप्ले अवॉर्ड की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स सबसे निचले स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को नौवां स्थान मिला है. कोलकाता नाइट राइडर्स मुख्य पॉइंट्स टेबल में भी आठवें स्थान पर है और फेयरप्ले के मामले में भी नंबर-8 पर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें:

ममता बनर्जी पर फूटा क्रिकेटर मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 05 May 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
IPL Points Table MUMBAI INDIANS IPL 2026 IPL Fairplay Award
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 की इस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई, CSK दूसरे पर; जानें सभी टीमों का हाल
IPL 2026 की इस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई, CSK दूसरे पर; जानें सभी टीमों का हाल
आईपीएल 2026
दिग्गज क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी को दिया सफलता का अचूक मंत्र, कहा- अगर आगे जाना है तो...
दिग्गज क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी को दिया सफलता का अचूक मंत्र, कहा- अगर आगे जाना है तो
आईपीएल 2026
IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक टॉप पर; जानें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक टॉप पर; जानें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
आईपीएल 2026
IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, 'टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला
IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, 'टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
ममता बनर्जी पर फूटा क्रिकेटर मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
ममता पर फूटा मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
यूटिलिटी
अगर इस तरह से FASTag का किया इस्तेमाल तो हो जाएगा ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है सही तरीका
अगर इस तरह से FASTag का किया इस्तेमाल तो हो जाएगा ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है सही तरीका
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget