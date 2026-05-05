IPL 2026 की इस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई, CSK दूसरे पर; जानें सभी टीमों का हाल

IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल का मौजूदा हाल बताता है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. मगर इसी बीच एक ऐसी पॉइंट्स टेबल सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इसमें मुंबई इंडियंस सबसे पहले स्थान पर मौजूद है. दरअसल यहां बात हो रही है, आईपीएल सीजन के बाद मिलने वाले 'फेयरप्ले अवॉर्ड' की.

अक्सर आपने देखा होगा कि लाइव मैच के समय स्क्रीन पर फेयरप्ले अवॉर्ड की पॉइंट्स टेबल दिखाई जाती है. अब फेयरप्ले का क्या अर्थ होता है और यह टेबल किस आधार पर बनाई जाती है. फेयरप्ले का मतलब होता है कि कौन सी टीम खेल भावना का पालन करते हुए और अनुशासित होकर खेल रही है. जो टीम सबसे कम विवाद में रहती है, उसे फेयरप्ले अवॉर्ड की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है.

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई

इसी फेयरप्ले अवॉर्ड की पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस सबसे टॉप पर मौजूद है, जिसे अब तक खेल भावना का पालन करने के लिए सभी मैचों में पूरे 10 अंक मिले हैं. इसका मतलब MI के 100 अंक हो चुके हैं. दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स को भी प्रत्येक मुकाबले में अब तक 10 अंक मिले हैं, लेकिन 9 मैच खेलने के कारण उसके अभी 90 पॉइंट्स हैं. पंजाब किंग्स तीसरे स्थान पर है. गुजरात टाइटंस चौथे और राजस्थान रॉयल्स पांचवें नंबर पर है.

Mumbai and Chennai on Top, RCB pic.twitter.com/4evcoANp2g — Riccionso (@riccionso) May 5, 2026

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RCB और दिल्ली सबसे नीचे

फेयरप्ले अवॉर्ड की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स सबसे निचले स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को नौवां स्थान मिला है. कोलकाता नाइट राइडर्स मुख्य पॉइंट्स टेबल में भी आठवें स्थान पर है और फेयरप्ले के मामले में भी नंबर-8 पर बनी हुई है.

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