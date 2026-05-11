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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026टूटते-टूटते बचा IPL के इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड, सिर्फ एक गेंद दूर रह गई पंजाब किंग्स

टूटते-टूटते बचा IPL के इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड, सिर्फ एक गेंद दूर रह गई पंजाब किंग्स

Fastest Fifty in IPL History By Team: पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड RCB के नाम है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 May 2026 09:04 PM (IST)
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पंजाब किंग्स की टीम IPL में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. यहां बात हो रही है किसी टीम द्वारा लगाई गई सबसे तेज फिफ्टी की. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में पंजाब की टीम ने केवल 2.4 ओवरों में ही पचास रनों का आंकड़ा छू लिया था. प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब को आईपीएल में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाने में मदद की. बता दें कि टीम के पहले 50 रन में से 40 अकेले प्रियांश आर्य के थे.

IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में किसी टीम द्वारा सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड RCB के नाम है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने साल 2011 में कोच्चि टस्कर्स केरल के खिलाफ 2.3 ओवर यानी 15 गेंद में फिफ्टी लगाई थी. आज 15 साल बाद भी सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाली टीम का रिकॉर्ड बेंगलुरू के नाम है.

पंजाब किंग्स एक गेंद पहले पचास रनों के आंकड़े को छू लेती तो सबसे तेज अर्धशतक के मामले में RCB की बराबरी कर लेती. इसी सीजन राजस्थान रॉयल्स ने भी 2.4 ओवरों में पचास रनों का आंकड़ा छुआ था. वह भी RCB का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई थी.

  • 15 गेंद - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB)
  • 16 गेंद - पंजाब किंग्स (PBKS)
  • 16 गेंद - राजस्थान रॉयल्स (RR)

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प्रियांश आर्य ने पंजाब किंग्स को यह कीर्तिमान बनाने में सहायता की. इस मुकाबले की सबसे पहली गेंद पर प्रियांश ने सिक्स लगाकर ऐतिहासिक कारनामा किया था. वो ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 2 बार किसी आईपीएल मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया हो.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 May 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
RCB IPL 2026 PUNJAB KINGS Fastest Fifty In IPL
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