अपने घर पर रन बनाने को तरसी दिल्ली, रिजवी-स्टब्स ने बचाई लाज; CSK के गेंदबाजों ने बरपाया कहर

दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए हैं. दिल्ली की टीम अपने घर पर यानी अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रही है, लेकिन CSK के गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के सामने दिल्ली के बल्लेबाज रन बनाने को संघर्ष करते दिखे. समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की जुझारू पारियों के दम पर DC की टीम जैसे-तैसे 150 रनों का आंकड़ा पार कर पाई.

दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दृष्टि से यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है. दिल्ली और चेन्नई, दोनों 9 मुकाबले खेलने के बाद आठ-आठ अंकों पर हैं. दिल्ली कैपिटल्स का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा, क्योंकि केएल राहुल, पथुम निसांका और नीतीश राणा, इन तीनों बल्लेबाजों ने 10 रनों का आंकड़ा तो पार किया, लेकिन 20 रनों तक कोई नहीं पहुंच पाया.

स्टब्स और रिजवी ने बचाई लाज

एक समय दिल्ली कैपिटल्स ने 69 के स्कोर तक पांच विकेट खो दिए थे और टीम का रन-रेट भी लगभग 6 का चल रहा था. दिल्ली के लिए 115-120 रनों तक पहुंच पाना भी मुश्किल लग रहा था. इसी बीच समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर 65 रनों की साझेदारी पर दिल्ली को शर्मिंदा होने से बचाया.

स्टब्स ने 31 गेंदों में 38 रन बनाए, दूसरी ओर रिजवी 24 गेंद में 40 रन बनाकर नाबाद लौटे. रिजवी ने पारी का अंत छक्के के साथ किया. बता दें कि इस मुकाबले में दिल्ली ने समीर रिजवी को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में उतारा है.

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CSK की दमदार गेंदबाजी

अंशुल कंबोज इस पूरे सीजन खतरनाक साबित हुए हैं, लेकिन दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 4 ओवरों में 49 रन लुटा दिए. उनके अलावा चेन्नई के सभी बॉर्स ने कसी हुई गेंदबाजी की. अकील होसेन ने इस मैच में वापसी की, जिन्होंने 4 ओवरों में केवल 19 रन देकर एक विकेट लिया. नूर अहमद ने 2 विकेट चटकाए, जबकि मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह और जेमी ओवरटन ने एक-एक विकेट लिया.

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