बुमराह-अय्यर से ईशान-सुदंर, वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे भारत के 8 स्टार खिलाड़ी; टकराव है वजह

भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया अपने आठ प्रमुख खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरेगी. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? और कौन-कौन से खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलते दिखाई देंगे. तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं.

वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा व युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे.

क्यों 8 प्रमुख खिलाड़ियों के बिना वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया?

अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया में 8 स्टार खिलाड़ी नहीं होंगे. दरअसल, सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. उसी समय पर 2026 एशियन गेम्स का भी आयोजन होगा. इन दोनों इवेंट्स की डेट्स में टकराव हो रहा है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी. वहीं 2026 एशियन गेम्स का आयोजन 24 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होगा. बीसीसीआई एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का एलान कर चुकी है. ये सभी 8 खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं. ऐसे में वे वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे.

कई युवा खिलाड़ियों की लगेगी लौटरी

वेस्टइंडीज वनडे सीरीज और एशियन गेम्स का तारीखों के टकराव होने से कई युवा खिलाड़ियों को लौटरी लग सकती है. अब कई खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं. इसमें ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़ और आयुष बदोनी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

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