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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहली सीरीज में फ्लॉप वैभव सूर्यवंशी, अब युवराज सिंह देंगे ट्रेनिंग? खुद दिया बड़ा बयान

पहली सीरीज में फ्लॉप वैभव सूर्यवंशी, अब युवराज सिंह देंगे ट्रेनिंग? खुद दिया बड़ा बयान

विंबलडन मैच देखने आए युवराज सिंह पहली बार वैभव सूर्यवंशी से मिले. उन्होंने 15 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज की जमकर तारीफ की और एक बड़ा बयान भी दिया. बता दें कि वैभव की पहली इंटरनेशनल सीरीज अच्छी नहीं रही.

Written By : शिवम |  Updated at : 14 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी की पहली इंटरनेशनल सीरीज अच्छी नहीं रही, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में डेब्यू किया लेकिन उन्हें ड्राप कर दिया गया. इसके बाद युवराज सिंह उनसे पहली बार मिले हैं, उनकी मुलाकात विंबलडन के दौरान हुई. वैभव अभिषेक शर्मा के साथ आए थे, जिन्हे युवी ने ट्रेन किया है. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने वैभव को ट्रेन करने की इच्छा जाहिर की है.

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के बाद विंबलडन देखने गए थे. युवराज सिंह भी वहां पर आए थे. उन्होंने कहा ,'मैं पहली बार वैभव से मिल रहा हूं.' पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफ की और संकेत दिए कि वह अब वैभव के खेल को और बेहतर करने पर काम करना चाहते हैं.

जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए युवराज सिंह ने कहा, "अभिषेक शर्मा के साथ काफी काम किया, अब वैभव सूर्यवंशी के साथ समय बिताना चाहूंगा. शानदार करियर उसके सामने है. वह अपने खेल को लेकर गंभीर है और मुझे भरोसा है कि वो बहुत आगे जाएगा."

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युवराज ने अभिषेक को टर्मिनेटर-4 बताया तो वैभव सूर्यवंशी को टर्मिनेटर 6 कहा. उन्होंने कहा कि दोनों क्रिकेट को और आगे बढ़ा रहे हैं और वह उनसे चार गुना बेहतर हैं. बता दें कि युवराज पहले अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को ट्रेनिंग दे चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने संजू सैमसन के साथ काम किया, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर साफ नजर आया. उन्होंने वापसी की और वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण रोल निभाया, संजू प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे.

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वैभव सूर्यवंशी की पहली इंटरनेशनल सीरीज की बात करें तो ये उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू किया, उनके स्थान पर संजू सैमसन को बाहर किया गया. वैभव ने अपने पहले मैच में 14 रन बनाए, दूसरे और तीसरे (13 और 15) मैच में भी फ्लॉप रहे, नतीजतन उन्हें आखिरी मैच में ड्राप कर दिया गया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Jul 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Yuvraj Singh INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL Vaibhav Sooryavanshi
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