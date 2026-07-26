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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा फिर फ्लॉप, तीसरे टी20 में भी नहीं चला बल्ला; देखें पिछले पांच मैचों का प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा फिर फ्लॉप, तीसरे टी20 में भी नहीं चला बल्ला; देखें पिछले पांच मैचों का प्रदर्शन

Abhishek Sharma T20 Stats: जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में भी अभिषेक शर्मा बुरी तरह फ्लॉप हो गए. उन्होंने 4 गेंद खेलकर सिर्फ 2 रन बनाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 05:16 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे टूर पर फ्लॉप होने की हैट्रिक लगा दी है. तीसरे टी20 मैच में वो केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए. जिम्बाब्वे सीरीज में अभिषेक ने 3 मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ 11 रन बनाए हैं. भारतीय टीम सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है, लेकिन तीनों मुकाबलों में अभिषेक का बल्ला नहीं चल सका.

अभिषेक शर्मा इस साल 6 बार 'जीरो' पर आउट हो चुके हैं. साल 2026 में उन्होंने 23 पारियों में बल्लेबाजी की हैं, जिनमें वो 11 बार पारी में 10 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. अभिषेक शर्मा बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन पारियों में 1, 8, 2 रन बनाए.

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज को देखें तो अभिषेक शर्मा ने 3 पारियों में 16 गेंदों का सामना किया और केवल 11 रन बनाए. इस सीरीज में उनका औसत सिर्फ 3.33 का रहा.

पिछली 5 पारियों का प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा केवल जिम्बाब्वे सीरीज में ही फ्लॉप नहीं हुए हैं. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की आखिरी तीन पारियों में उनका बल्ला नहीं चल पाया था. पिछली 5 पारियों को उठाकर देखें तो उन्होंने सिर्फ 30 रन बनाए हैं. पिछली 5 पारियों में वो केवल एक बार रनों के लिहाज से दहाई का आंकड़ा पार कर सके हैं.

अभिषेक शर्मा के पिछले 5 टी20 स्कोर: 16, 3, 1, 8, 2

साल 2026 के आंकड़े

अभिषेक शर्मा ने इस साल अब तक 23 पारियों में 514 रन बनाए हैं. उन्होंने साल की शुरुआत में कुछ बड़े स्कोर किए, लेकिन साल की पहली 8 पारियों में 5 बार 'जीरो' पर आउट हुए थे. इस बीच इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले 2 मैचों में उन्होंने दमदार प्रदर्शन करते हुए 59 रन और 43 रनों की पारी खेली थी, मगर ट्रेंट ब्रिज से ही उनकी खराब फॉर्म का सिलसिला चला आ रहा है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
India Vs Zimbabwe Abhishek Sharma IND Vs ZIM IND Vs ZIM 3rd T20
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