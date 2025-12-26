गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए भारत ने साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता. फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, कप्तान रोहित शर्मा को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. गंभीर की कोचिंग में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप खिताब भी जीता, हालांकि टेस्ट में ये साल कुछ खास नहीं रहा. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर टेस्ट सीरीज गंवाई. यहां हम आपको टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के प्रदर्शन के बारे में बता रहे हैं.

टेस्ट रिकॉर्ड

टेस्ट में इस साल की शुरुआत हार के साथ हुई थी, सिडनी में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद टेस्ट में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई, उनके साथ गौतम गंभीर का पहला दौरा इंग्लैंड का हुआ. ये सीरीज अच्छी रही, गिल का भी बल्ला चला और भारत सीरीज को 2-2 से ड्रा कराने में सफल रहा. इस दौरे पर भारत ने बर्मिंघम और ओवल में जीत दर्ज की. टेस्ट में साल का अंत खराब रहा. दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से बुरी तरह हराया. इस सीरीज के पहले टेस्ट में तो भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 का लक्ष्य मिला था. लेकिन टीम 93 रनों पर ढेर हो गई थी.

कुल मैच- 10

जीते- 4

हारे- 5

ड्रा- 1

वनडे रिकॉर्ड

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया के लिए ये साल वनडे में यादगार रहा. टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. साल की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ मैचों की घरेलू सीरीज से हुई थी, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से जीती. इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने सभी मैच जीते. भारत को पहली हार ऑस्ट्रेलिया से मिली, जब पर्थ में भारत 7 विकेट से हारा. दूसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर 3 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बनाई थी. साल की आखिरी सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई, इसमें भारत ने 3-1 से जीत दर्ज की.

कुल मैच- 14

जीते- 11

हारे- 3

टी20 रिकॉर्ड

टी20 में साल की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से जीत के साथ हुई थी. इस घरेलू सीरीज में भारत सिर्फ राजकोट में हारा था. इसके बाद टीम इंडिया ने इस फॉर्मेट में सीधा एशिया कप में खेला, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल समेत पाकिस्तान को 3 बार हराया. गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप खिताब जीता. टी20 सीरीज के साथ इस साल का अंत भी हुआ, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 3-1 से जीती.

कुल मैच- 21

जीते- 16

हारे- 3

बेनतीजा- 2

टीमों फॉर्मेट (टेस्ट, टी20 और वनडे) को मिलाकर देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2025 में कुल 45 इंटरनेशनल मैच खेले. इसमें से 31 मैच जीते और 11 मैच हारे.