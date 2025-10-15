हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC Points Table 2025-27: ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मैच जीतकर भी WTC पॉइंट्स टेबल में पीछे क्यों है भारत? जानिए इसका कारण

WTC Points Table 2025-27: ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मैच जीतकर भी WTC पॉइंट्स टेबल में पीछे क्यों है भारत? जानिए इसका कारण

डल्ब्यूटीसी पॉइंट्स टेबल (WTC Points Table 2025-27) में भारत ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पीछे क्यों है? जबकि भारत ने 4 मैच जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 3, श्रीलंका ने 1 ही मैच जीता है. जानिए क्या है नियम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 15 Oct 2025 07:01 AM (IST)
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में ये भारत की पहली सीरीज जीत है. इस चक्र में भारत ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 जीते हैं. हालांकि डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भारत फिर भी तीसरे स्थान पर ही है, जबकि 3 मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम पहले नंबर पर है. यहां तक कि एक ही मैच जीतने वाली श्रीलंका टीम भी भारत से आगे दूसरे नंबर पर है. भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है.

दिल्ली में खेले गए टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया. किसी एक टीम के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज में कोई मैच नहीं हारने का रिकॉर्ड भारत ने बनाया, ऐसा कोई देश नहीं कर पाया. हालांकि इस जीत के बाद भी WTC पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे ही स्थान पर है, अंक बढे लेकिन पोजीशन वही रही. लेकिन ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं कि डल्ब्यूटीसी टेबल की गणना कैसे होती है, अंक कैसे मिलते हैं और किस आधार पर टीमों की पोजीशन तय होती है.

WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर भारत

डब्ल्यूटीसी 2025-2027 चक्र में ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच खेले हैं, टीम ने तीनों मैच जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया के 36 पॉइंट्स हैं. श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं, उसमें से 1 जीता है और 1 ड्रा पर समाप्त किया है. श्रीलंका दूसरे नंबर पर है. भारत ने 7 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं और 2 हारे हैं. 1 मैच ड्रा रहा है. श्रीलंका के 16 ही अंक हैं और भारत के 52 अंक हैं, लेकिन फिर भी तालिका में भारत श्रीलंका से पीछे है.

WTC पॉइंट्स टेबल में कैसे तय होती है टीमों की पोजीशन?

एक टीम को एक टेस्ट जीतने पर 12 पॉइंट्स मिलते हैं. अगर मैच टाई होता है तो एक टीम को 6 पॉइंट्स मिलते हैं. ड्रा होने पर 4 पॉइंट्स मिलते हैं. लेकिन टीमों की पोजीशन अंकों के आधार पर नहीं बल्कि जीत प्रतिशत के आधार पर तय होती है.

ऑस्ट्रेलिया ने बेशक 3 ही मैच जीते हैं, लेकिन तीनों मैच जीतने के बाद उनका जीत प्रतिशत 100 है. श्रीलंका ने 1 ही मैच जीता है लेकिन उनका जीत प्रतिशत 66.67 है, जो भारत के जीत प्रतिशत से अधिक है. टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 61.90 है.

Published at : 15 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Australia Cricket Team World Test Championship WTC Points Table INDIAN CRICKET TEAM
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
