2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन

महिला प्रीमियर लीग 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले सभी 5 टीमों के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी हो गई है. सबसे ज्यादा चर्चा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लेकर थी कि इस बार टीम एलिसे पेरी को रिलीज कर सकती है. अब पुष्टि हो गई है कि पेरी WPL 2027 में भी आरसीबी के लिए ही खेलेंगी. देखें किस फ्रेंचाइजी ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है.

महिला प्रीमियर लीग 2027 लीग का 5वां संस्करण होगा, जिसमें 5 टीमें (दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स) खेलेंगी. ये 14 जनवरी से शुरू होगा, 7 फरवरी को फाइनल होगा. इससे पहले 28 अक्टूबर को कोच्ची में ऑक्शन होगा. रिलीज किए गए खिलाड़ी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा सकेंगे.

दिल्ली कैपिटल्स रिटेन प्लेयर्स

एनाबेलो सदरलैंड, चिनेल हेनरी, दीया यादव, जेमिमा रोड्रिग्स, लौरा वोल्वार्ड्ट, लूसी हैमिल्टन, ममता मादिवाला, मैरिजेन कप्प, मिन्नू मणि,नंदनी शर्मा, निकी प्रसाद, शेफाली वर्मा, श्री चरणी.

गुजरात जायंट्स रिटेन प्लेयर्स

अनुष्का शर्मा, एश गार्डनर, बेथ मूनी, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वेयरहैम, हैप्पी कुमारी, जिंतीमणि कलिता, कनिका आहूजा, काश्वी गौतम, किम गार्थ, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, तनुजा कंवर, यस्तिका भाटिया.

मुंबई इंडियंस रिटेन प्लेयर्स

हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, नेटली साइवर-ब्रंट, निकॉला केरी, राहिला फिरदौस, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रिटेन प्लेयर्स लिस्ट

अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, प्रथ्यूषा कुमार, ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, एलिसे पेरी, नदीन डी क्लर्क, प्रेमा रावत, सायाली सतघरे, जॉर्जिया वोल, पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल.

यूपी वारियर्स रिटेन प्लेयर्स लिस्ट

दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, प्रतीका रावल, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, सोफी एक्लेस्टोन.

ऑक्शन में किस टीम के पास कितने स्लॉट

रिटेंशन के बाद सबसे ज्यादा स्लॉट मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के खाली हैं. दोनों के 7-7 स्लॉट बचे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के 5-5 स्लॉट बचे हैं. सबसे कम स्लॉट (3) गुजरात जायंट्स के बचे हैं. RCB और UP के 2-2 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट बचे हैं, अन्य 3 टीमों के विदेशी प्लेयर्स के 1-1 स्लॉट बचे हैं.

यह भी पढ़ें- 'नाले की बदबू में...' एशियन गेम्स की व्यवस्था पर भड़के मनु भाकर के पिता