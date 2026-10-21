न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में ईशान किशन के निशाने पर 3 रिकॉर्ड, बनेगा 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने का शानदार मौका है. 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इस मैच में ईशान की नजरें तीन बड़ी उपलब्धियों पर रहेंगी. वो जहां सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं, वहीं टी20 इंटरनेशनल में 2,000 रन पूरे करने से भी ज्यादा दूर नहीं हैं. इसके अलावा वो एक साल में 2,000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन सकते हैं.

ईशान किशन के निशाने पर सबसे पहले एक कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड है. सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 1,164 रन बनाए थे. वहीं, ईशान 2026 में अब तक 1,158 रन बना चुके हैं. ऐसे में उन्हें ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ 7 रन बनाने होंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में ही वो सूर्यकुमार को पीछे छोड़ सकते हैं.

मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड भी खतरे में

ईशान के पास एक कैलेंडर वर्ष में किसी टेस्ट खेलने वाले देश के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है. पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 2021 में 1,326 रन बनाए थे. ईशान को इस आंकड़े से आगे निकलने के लिए 169 रन और बनाने होंगे. ये उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्हें सीरीज में बड़ी पारियां खेलनी होंगी.

टी20 इंटरनेशनल में 2,000 रन पूरे करने का मौका

ईशान किशन अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में अब तक 1,954 रन बना चुके हैं. उन्हें 2,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 46 रन की जरूरत है. ये आंकड़ा छूते ही वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले 7वें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

एक साल में 2,000 टी20 रन बनाने पर नजर

ईशान के पास सभी टी20 मुकाबलों को मिलाकर एक कैलेंडर वर्ष में 2,000 रन बनाने का भी मौका है. वो इस साल अब तक 1,760 रन बना चुके हैं. इस उपलब्धि के लिए उन्हें 240 रन और बनाने होंगे.

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