ना सुबह की नींद होगी खराब, ना देर रात तक जागना होगा; जानें IND vs NZ पहले टी20 की टाइमिंग

भारत के धुरंधर अब न्यूजीलैंड में तबाही मचाने को तैयार हैं. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत की टी20 टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है. कीवियों के घर पर टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज, पांच मैचों की वनडे सीरीज और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. गुरुवार, 22 अक्टूबर से टी20 सीरीज का आगाज होगा. भारत और न्यूजीलैंड के समय में काफी अंतर है. न्यूजीलैंड भारत से 7 घंटे 30 मिनट आगे है. ऐसे में गुरुवार को खेले जाने वाले पहले टी20 की टाइमिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. आमतौर पर भारत के टी20 मैच शाम को सात या रात को आठ बजे से खेले जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार, 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा. स्थानीय समय के अनुसार, यह मैच रात को आठ बजे शुरू होगा, लेकिन भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा. यानी जब भारत में दोपहर के 12 बजकर 30 मिनट हो रहे होंगे तब न्यूजीलैंड में रात के आठ बजे होंगे.

इसका मतलब साफ है कि आपको भारत और न्यूजीलैंड के पहले टी20 मैच के लिए ना तो सुबह जल्दी उठना होगा, और ना ही रात को देर तक जागना होगा. मैच की टाइमिंग भारतीय फैंस को ध्यान में रखते हुए तय की गई है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच आपको पहले टी20 में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां की कंडीशंस काफी अलग होंगी. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को सहज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है.

भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत और न्यूजीलैंड के पहले टी20 को आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देख सकेंगे. इसके अलावा abplive.com पर भी आप इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स हासिल कर सकेंगे.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर

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