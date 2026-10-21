कैसा है Hagley Oval पर टी20 रिकॉर्ड, क्राइस्टचर्च के इस मैदान पर होगा IND-NZ पहला मैच

क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल पर टीम इंडिया ने पहले कभी कोई टी20 मैच नहीं खेला है, यहां गुरुवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पहला मैच है. इस ग्राउंड पर अभी तक 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. जानिए यहां का रिकॉर्ड, आंकड़े कैसे हैं? सबसे बड़ा टी20 स्कोर क्या है?

भारत की पिछली टी20 सीरीज में हमने देखा कि हर मैच में 200 से ज्यादा रन बन रहे थे. 250 भी चेज हुए, एक ही बल्लेबाज ने 2 शतक लगाए. हालांकि अब पिच, कंडीशन अलग है. क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल पर गेंदबाजों को मदद मिलती है. यहां सिर्फ 2 बार ही 200 प्लस स्कोर बना है.

हेग्ले ओवल, क्राइस्टचर्च का टी20 रिकॉर्ड

हेग्ले ओवल पर कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें 6 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 8 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है. 1 मैच बेनतीजा रहा है. न्यूजीलैंड टीम ने यहां 13 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 6 मैच जीते और इतने ही हारे हैं.

क्राइस्टचर्च में T20 का सबसे बड़ा स्कोर

क्राइस्टचर्च में टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 236 है, जो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल बनाया था. इसके आलावा सिर्फ एक बार यहां 200 से अधिक स्कोर बना, वो न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ (208) 2022 में बनाया था.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड स्क्वॉड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 गुरुवार, 22 अक्टूबर को भारतीय समयनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा. टॉस 12 बजे होगा.

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