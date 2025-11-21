हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट277 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी, जिन पर WPL ऑक्शन में लगेगी बोली; 52 कैप्ड प्लेयर्स शामिल; देखें सभी का बेस प्राइस

WPL 2026 Player Auction List With Price: बीसीसीआई ने 277 प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिन पर विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में बोली लगेगी. बता दें कि ऑक्शन अगले हफ्ते 27 नवंबर को दिल्ली में होगा.

By : शिवम | Updated at : 21 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

बीसीसीआई ने टाटा विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन के लिए प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिन पर टीमें बोली लगाएंगी. बता दें कि आगामी संस्करण के लिए सभी टीमों के मिलाकर 73 स्लॉट्स खाली हैं. ऑक्शन 27 नवंबर, 2025 को न्यू दिल्ली में होगा. ऑक्शन की शुरुआत मार्की सेट से होगी, जिसमें दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह समेत कुल 8 प्लेयर्स शामिल हैं.

कुल 277 प्लेयर्स लिस्ट में शामिल

ऑक्शन लिस्ट में 194 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 52 कैप्ड और 142 अनकैप्ड हैं. भारतीय खिलाड़ियों के लिए 50 स्लॉट अवेलेबल हैं. लिस्ट में 66 विदेशी कैप्ड और 17 विदेशी अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, जिनके 23 स्लॉट खाली हैं.

19 प्लेयर्स का बेस प्राइस 50 लाख

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन में सबसे ज्यादा बेस प्राइस 50 लाख रुपये है. इस बेस प्राइस के साथ लिस्ट में 19 प्लेयर्स शामिल हैं. 40 लाख के बेस प्राइस वाले 11 प्लेयर और 88 प्लेयर्स 30 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले हैं.

WPL 2026 ऑक्शन में शामिल प्लेयर्स की लिस्ट और बेस प्राइसयहां देखें पूरी लिस्ट.

WPL 2026 ऑक्शन में 8 मार्की प्लेयर्स

डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन 27 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. शुरुआत मार्की सेट से होगी, जिसमें 8 प्लेयर्स शामिल हैं. मार्की सेट में शामिल प्लेयर्स हैं- दीप्ति शर्मा (भारत), रेणुका सिंह (भारत), सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड), सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड), एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया), अमेलिया केर (न्यूजीलैंड), मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया), और लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका).

2026 होगा WPL का चौथा संस्करण

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 टूर्नामेंट का चौथा संस्करण होगा, जो 7 जनवरी से 3 फरवरी के बीच खेला जाएगा. इनमें कुल 5 टीमें (दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स) खेलती हैं. अभी तक खेले गए 3 संस्करण में 2 बार मुंबई इंडियंस और 1 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Tags :
BCCI News WPL Auction Women's Premier League Wpl Teams Wpl 2026
