भारत ने महिला वनडे विश्वकप 2025 में इतिहास रच दिया. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इस जीत के बाद न सिर्फ खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे, बल्कि बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया पर जमकर इनामों की बरसात कर दी. वहीं पाकिस्तान की टीम को मिली प्राइज मनी जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

पाकिस्तान की हालत खराब

जहां भारत की टीम पर इनामों की बारिश हुई, वहीं पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के हिस्से आए सिर्फ 4.7 करोड़ रुपये. टूर्नामेंट में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. उसने अपने सभी मुकाबले गंवा दिए और पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर रही.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी अतिरिक्त इनामी राशि की घोषणा नही की. टीम को सिर्फ वही रकम मिली जो आईसीसी ने 8वें नंबर की टीम के लिए तय की थी, यानी 14.95 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, जो भारतीय मुद्रा में करीब 4.70 करोड़ रुपये होते हैं.

भारत को हुआ करोड़ों का फायदा

वहीं टीम इंडिया को महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने पर कुल 91 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली. इसमें से 40 करोड़ रुपये आईसीसी की ओर से चैंपियन टीम को मिले, जबकि बाकी के 51 करोड़ रुपये का ऐलान बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बोनस के तौर पर दिया. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि यह इनाम भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण का सम्मान है.

इसके अलावा, हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत तौर पर भी इनाम देने का फैसला हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लेइंग इलेवन की हर खिलाड़ी को लगभग 2 करोड़ रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये तक की बोनस राशि दी जाएगी.

भारत-पाकिस्तान के बीच इनामों का बड़ा अंतर

अगर इनाम की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर साफ झलकता है. भारत को जहां 91 करोड़ रुपये की राशि मिली, वहीं पाकिस्तान को मुश्किल से 5 करोड़ रुपये के करीब का इनाम मिला. यह अंतर बताता है कि मैदान पर दोनो टीमों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है.