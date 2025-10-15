हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup Points Table: वर्ल्ड कप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान, इंग्लैंड टॉप पर पहुंचा

Women's World Cup Points Table: वर्ल्ड कप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान, इंग्लैंड टॉप पर पहुंचा

Women's World Cup 2025 Points Table: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में फिर एक बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को टॉप पोजिशन से हटा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 15 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

Women's World Cup Points Table After PAK vs ENG: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आज बुधवार, 15 अक्टूबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK, Women's World Cup) के बीच मैच खेला गया. लेकिन इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल सका, क्योंकि कोलंबो में खेले जा रहे इस मैच में बारिश आ गई और ये मैच रद्द हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया. लेकिन इस मैच के बाद वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल (World Cup Points Table) में दो टीमों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है. इस मुकाबले के रद्द होने से इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर वन बन गई है.

ऑस्ट्रेलिया को हो गया बड़ा नुकसान

वीमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अब इंग्लैंड 7 अंकों के साथ टॉप पर है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के भी 7 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट (NRR) में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आगे है. ENGW का नेट रन रेट +1.864 है. वहीं ऑस्ट्रेलिया वीमेंस का NRR +1.353 है. साउथ अफ्रीका 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है. वहीं भारत 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है. वर्ल्ड कप में शामिल सभी 8 टीमों के अब तक 4-4 मैच हो चुके हैं.

पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका

इंग्लैंड के साथ चल रहे मुकाबले में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत सकती थी. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन ही बना पाई. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 34 रन बना लिए थे. लेकिन मैच के दौरान बारिश आ गई और ये मैच रद्द हो गया. अगर पाकिस्तान की टीम ऐसे ही बल्लेबाजी करती, तब हो सकता है कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप की पहली जीत मिल जाती, लेकिन मैच रद्द होने से भी पाकिस्तान को उनका पहला अंक मिल गया है.

वर्ल्ड कप से बाहर पाकिस्तान?

पाकिस्तान ने इस महिला विश्व कप के अब तक 7 में से 4 मुकाबले खेल लिए हैं और एक मैच में भी जीत हासिल नहीं की है. इस मैच के रद्द होने के बाद पाकिस्तान को 1 अंक मिल गया है. वहीं पाकिस्तान को अब अगर टॉप 4 की रेस में बने रहना है, तब अगले तीनों मैच जीतने होंगे, जो कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ हैं.

वीमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल

  1. इंग्लैंड- 7 अंक (NRR +1.864)
  2. ऑस्ट्रेलिया- 7 अंक (NRR +1.353)
  3. साउथ अफ्रीका- 6 अंक (NRR -0.618)
  4. भारत- 4 अंक (NRR +0.682)
  5. न्यूजीलैंड- 3 अंक (NRR -0.245)
  6. बांग्लादेश- 2 अंक (NRR -0.263)
  7. श्रीलंका- 2 अंक (NRR -1.526)
  8. पाकिस्तान- 1 अंक (NRR -1.887)

यह भी पढ़ें

बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन

Published at : 15 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
World Cup Points Table PAK Vs SA Women's World Cup WORLD CUP AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी से कम नहीं चंदा यादव
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
हेल्थ
Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
ट्रेंडिंग
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget