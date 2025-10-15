Women's World Cup Points Table After PAK vs ENG: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आज बुधवार, 15 अक्टूबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK, Women's World Cup) के बीच मैच खेला गया. लेकिन इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल सका, क्योंकि कोलंबो में खेले जा रहे इस मैच में बारिश आ गई और ये मैच रद्द हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया. लेकिन इस मैच के बाद वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल (World Cup Points Table) में दो टीमों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है. इस मुकाबले के रद्द होने से इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर वन बन गई है.

ऑस्ट्रेलिया को हो गया बड़ा नुकसान

वीमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अब इंग्लैंड 7 अंकों के साथ टॉप पर है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के भी 7 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट (NRR) में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आगे है. ENGW का नेट रन रेट +1.864 है. वहीं ऑस्ट्रेलिया वीमेंस का NRR +1.353 है. साउथ अफ्रीका 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है. वहीं भारत 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है. वर्ल्ड कप में शामिल सभी 8 टीमों के अब तक 4-4 मैच हो चुके हैं.

पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका

इंग्लैंड के साथ चल रहे मुकाबले में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत सकती थी. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन ही बना पाई. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 34 रन बना लिए थे. लेकिन मैच के दौरान बारिश आ गई और ये मैच रद्द हो गया. अगर पाकिस्तान की टीम ऐसे ही बल्लेबाजी करती, तब हो सकता है कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप की पहली जीत मिल जाती, लेकिन मैच रद्द होने से भी पाकिस्तान को उनका पहला अंक मिल गया है.

वर्ल्ड कप से बाहर पाकिस्तान?

पाकिस्तान ने इस महिला विश्व कप के अब तक 7 में से 4 मुकाबले खेल लिए हैं और एक मैच में भी जीत हासिल नहीं की है. इस मैच के रद्द होने के बाद पाकिस्तान को 1 अंक मिल गया है. वहीं पाकिस्तान को अब अगर टॉप 4 की रेस में बने रहना है, तब अगले तीनों मैच जीतने होंगे, जो कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ हैं.

वीमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल

इंग्लैंड- 7 अंक (NRR +1.864) ऑस्ट्रेलिया- 7 अंक (NRR +1.353) साउथ अफ्रीका- 6 अंक (NRR -0.618) भारत- 4 अंक (NRR +0.682) न्यूजीलैंड- 3 अंक (NRR -0.245) बांग्लादेश- 2 अंक (NRR -0.263) श्रीलंका- 2 अंक (NRR -1.526) पाकिस्तान- 1 अंक (NRR -1.887)

