शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. सीरीज के पहले टेस्ट में मेहमान टीम ने बाजी मारी थी. पहले टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे. वह पहली पारी में चोटिल होने के बाद पवेलियन लौटे थे और फिर दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं आए थे. अब सभी जानना चाह रहे हैं कि गिल दूसरा टेस्ट मैच खेल पाएंगे या नहीं? इस बीच बुधवार दोपहर बीसीसीआई ने भारतीय कप्तान का हेल्थ अपडेट जारी किया है.

शुभमन गिल गर्दन की चोट के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए गुवाहाटी जाएंगे. बीसीसीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी है. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन गिल की गर्दन में अकड़न आ गई थी. वह पहली पारी में चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और इसके बाद मैच में आगे नहीं खेल पाए थे. गिल को इस चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. गिल की अनुपस्थिति में भारतीय टीम यह मैच 30 रन से हार गई थी.

शुभमन गिल बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे- बीसीसीआई सचिव

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, "शुभमन गिल पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है. वह 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर फैसला उनकी प्रगति को देखकर लिया जाएगा."

बता दें कि गिल की दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना बेहद कम होने के कारण ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चल रही भारत ए की सीरीज से वापस बुला लिया गया है. वह सोमवार की शाम को कोलकाता में टीम से जुड़ गए थे, लेकिन उन्होंने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया था. अगर गिल फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.