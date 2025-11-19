हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट

शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट

BCCI releases health update on Shubman Gill: शुभमन गिल कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में चोटिल हो गए थे. यहां जानिए वह अब दूसरा टेस्ट मैच खेल पाएंगे या नहीं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. सीरीज के पहले टेस्ट में मेहमान टीम ने बाजी मारी थी. पहले टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे. वह पहली पारी में चोटिल होने के बाद पवेलियन लौटे थे और फिर दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं आए थे. अब सभी जानना चाह रहे हैं कि गिल दूसरा टेस्ट मैच खेल पाएंगे या नहीं? इस बीच बुधवार दोपहर बीसीसीआई ने भारतीय कप्तान का हेल्थ अपडेट जारी किया है. 

शुभमन गिल गर्दन की चोट के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए गुवाहाटी जाएंगे. बीसीसीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी है. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन गिल की गर्दन में अकड़न आ गई थी. वह पहली पारी में चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और इसके बाद मैच में आगे नहीं खेल पाए थे. गिल को इस चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. गिल की अनुपस्थिति में भारतीय टीम यह मैच 30 रन से हार गई थी. 

शुभमन गिल बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे- बीसीसीआई सचिव

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, "शुभमन गिल पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है. वह 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर फैसला उनकी प्रगति को देखकर लिया जाएगा."

बता दें कि गिल की दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना बेहद कम होने के कारण ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चल रही भारत ए की सीरीज से वापस बुला लिया गया है. वह सोमवार की शाम को कोलकाता में टीम से जुड़ गए थे, लेकिन उन्होंने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया था. अगर गिल फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

Published at : 19 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa SHUBMAN GILL IND Vs SA 2nd Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget