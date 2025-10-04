2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा

Ajit Agarkar Press Conference: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान हो गया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. रोहित शर्मा की जगह भारत की वनडे टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है. रोहित के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद गिल को भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, वहीं अब रोहित के टीम में रहते हुए भी शुभमन गिल को ODI की कमान भी सौंप दी गई है. वहीं अब इसी के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. इसे लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही है.

रोहित और विराट खेलेंगे ODI World Cup?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद सेलेक्टर और पूर्व क्रिकेटर अजीत आगरकर से रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सवाल किया गया. अजीत आगरकर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि 'रोहित और विराट दोनों ही इस समय इस बारे में कोई बात नहीं कहना चाहते'.

विराट और रोहित का संन्यास

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के साथ ही इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे से पहले 7 मई को रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया. इसके पांच दिन बाद 12 मई को विराट कोहली ने भी टेस्ट से संन्यास ले लिया. लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर अभी तक कोई बात नहीं कही है. वहीं अगले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भी बीसीसीआई के पास इसे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है.

