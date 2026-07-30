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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सDelhi Premier League 2026: नए सीजन में क्या होगा खास, जानिए A टू Z

Delhi Premier League 2026: नए सीजन में क्या होगा खास, जानिए A टू Z

बुधवार को टूर्नामेंट से पहले आधिकारिक प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आठ फ्रेंचाइजी के कप्तान एक साथ आए और अपने लक्ष्यों के बारे में बताया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 30 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के तीसरे सीजन की शुरुआत 31 जुलाई से अरुण जेटली स्टेडियम में होगी. बुधवार को टूर्नामेंट से पहले आधिकारिक प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आठ फ्रेंचाइजी के कप्तान एक साथ आए और अपने लक्ष्यों के बारे में बताया.

दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की तरफ से आयोजित एक महीने तक चलने वाली यह टी20 लीग 30 अगस्त तक खेली जाएगी, जिसमें दिल्ली के कुछ बेहतरीन क्रिकेटर हिस्सा लेंगे. इस महीने की शुरुआत में हुए प्लेयर ऑक्शन के बाद, फ्रेंचाइजी ने अपनी टीमें तय कर ली हैं और अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं.

'पुरानी दिल्ली 6' के नए कप्तान अनुज रावत ने यह जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "पुरानी दिल्ली 6 की कप्तानी करना सम्मान की बात है. हमने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के अच्छे मिश्रण के साथ एक संतुलित टीम बनाई है. लीग का माहौल शानदार है और हम अपने घरेलू फैंस के सामने खेलने के लिए उत्सुक हैं. हमारा लक्ष्य सकारात्मक क्रिकेट खेलना और हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है."

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'साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स' के कप्तान आयुष बडोनी ने कहा कि खिलाड़ी मजबूत शुरुआत करने के लिए प्रेरित हैं. उन्होंने कहा, "डीपीएल में क्रिकेट का स्तर शानदार रहा है और इस सीजन में हर टीम मजबूत लग रही है. हमने अच्छी तैयारी की है और मैदान पर उतरने के लिए उत्साहित हैं. उम्मीद है कि हम फैंस का मनोरंजन कर पाएंगे और पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

'ईस्ट दिल्ली राइडर्स' के कप्तान मयंक रावत ने कहा कि उनकी टीम चुनौती के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "टीम में जबरदस्त उत्साह है. हर खिलाड़ी प्रेरित है और हम दिल्ली के कुछ बेहतरीन टैलेंट के खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक हैं. यह एक शानदार टूर्नामेंट होने वाला है."

गत चैंपियन 'वेस्ट दिल्ली लायंस' का प्रतिनिधित्व करते हुए, उप-कप्तान आयुष डोसेजा ने कहा, "पिछले सीजन में खिताब जीतने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन यह नई चुनौतियों वाला एक नया सीजन है. हर टीम ने अपने स्क्वाड को मजबूत किया है, इसलिए हम जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा. हमारा ध्यान अच्छा क्रिकेट खेलने और अपनी चैंपियनशिप का बचाव करने पर है."

'आउटर दिल्ली वॉरियर्स' के कप्तान सिद्धांत शर्मा ने कहा, "ऑक्शन के बाद से ही टीम का माहौल बहुत अच्छा रहा है. हर कोई योगदान देने के लिए उत्सुक है और हमने तैयारी में कड़ी मेहनत की है. हम सीजन शुरू करने के लिए उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने समर्थकों को गर्व महसूस कराएंगे."

सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धुल ने कहा, "डीपीएल दिल्ली के क्रिकेटर्स को अपना हुनर ​​दिखाने के लिए एक शानदार मंच देता है. हमने एक मजबूत टीम बनाई है और हमारा लक्ष्य पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए निडर होकर क्रिकेट खेलना है."

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने कहा कि लीग हर सीजन के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "मुकाबले का स्तर हर साल बेहतर होता जा रहा है, जिससे यह और भी रोमांचक हो जाता है. हमें अपनी तैयारियों पर भरोसा है और हम शुरुआत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हमारा ध्यान अनुशासित और आक्रामक क्रिकेट खेलने पर है."

नई दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह का मानना ​​है कि प्रशंसक पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट की उम्मीद कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "डीपीएल देश की प्रमुख घरेलू टी20 लीगों में से एक बन गई है. सभी टीमें अच्छी तरह से संतुलित हैं और मुकाबला कड़ा होगा. हम अपना अभियान शुरू करने और प्रशंसकों को जश्न मनाने के कई मौके देने के लिए उत्सुक हैं."

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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