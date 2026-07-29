सेलेक्टर्स पर बुरी तरह भड़के इरफान पठान, टीम इंडिया के चयन पर उठाए सवाल

सेलेक्टर्स पर बुरी तरह भड़के इरफान पठान, टीम इंडिया के चयन पर उठाए सवाल
Irfan Pathan Questions Team India Selection Process: पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं. वो जम्मू-कश्मीर के एक गेंदबाज के सपोर्ट में उतर आए हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम बहुत जल्द श्रीलंका दौरे पर जाएगी. दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी. BCCI इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान भी कर चुकी है, लेकिन स्क्वाड को देख इरफान पठान ने सेलेक्टर्स पर निशाना साधा है. उन्होंने टेस्ट स्क्वाड में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को जगह ना दिए जाने पर नाराजगी जताई है.
आकिब नबी ने पिछले रणजी सीजन में जम्मू-कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 60 विकेट लिए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में केएल राहुल के खिलाफ जबरदस्त स्पेल फेंका और उन्हें आउट भी किया था. उसके बाद उन्होंने श्रीलंका दौरे पर इंडिया ए के लिए 6 विकेट भी चटकाए थे. इसके बावजूद उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई है.
सेलेक्टर्स पर बरसे इरफान पठान
स्पोर्टस्टार के मुताबिक इरफान पठान ने कहा, "मेरे पास ऐसा कोई लॉजिकल जवाब नहीं है कि आकिब नबी को क्यों नहीं चुना गया. मुझे चयन प्रक्रिया समझ नहीं आती. जब जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं होते, तब मोहम्मद सिराज आपके नंबर-1 गेंदबाज बन जाते हैं."
इरफान पठान ने सवाल खड़ा किया कि अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा टेस्ट मैच खेलने की जरूरत थी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. पठान ने कहा कि आकिब नबी को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए था. उन्होंने सेलेक्टर्स पर निशाना साधा और कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रदर्शन मायने रखता है तो आकिब को मौका क्यों नहीं मिला.
केएल राहुल का उदाहरण दिया
इरफान पठान ने आगे कहा, "आपको यह देखना होगा कि एक गेंदबाज बल्लेबाज को कैसे बीट कर रहा है. क्या वह घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को तंग कर रहा है? आकिब नियमित रूप से ऐसा करते आए हैं और रणजी फाइनल में उन्होंने केएल राहुल जैसे सीनियर बल्लेबाज को परेशान किया और सबने वह दृश्य देखा. ऐसे प्रदर्शन के लिए उन्हें तोहफा जरूर मिलना चाहिए."
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