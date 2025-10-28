स्टुअर्ट ब्रॉड को जब क्रिसमस गिफ्ट में युवराज सिंह की साइन की हुई टी-शर्ट मिली, तो उन्होंने जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया था. यह खुलासा स्टुअर्ट के पिता, क्रिस ब्रॉड ने किया है. स्टुअर्ट के पिता भी क्रिकेटर हुआ करते थे और 1986-87 एशेज में इंग्लैंड की यादगार जीत के हीरो रहे थे.

द टेलीग्राफ के अनुसार क्रिस ब्रॉड ने बताया कि युवराज सिंह द्वारा 6 छक्के खाने के बाद स्टुअर्ट को उनका गिफ्ट पसंद नहीं आया था. उन्होंने कहा, "मैंने भारतीय टीम की जर्सी पर युवराज सिंह का ऑटोग्राफ लिया था. मैंने उसी जर्सी को स्टुअर्ट ब्रॉड को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दिया. उन्होंने गिफ्ट खोला, उसे देखा और कूड़ेदान में फेंक दिया. मुझे लगता है कि 6 छक्कों वाली घटना के बाद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे खत्म हो गया था."

तुमने मेरे बेटे का करियर खत्म...

लगभग पांच साल पहले युवराज सिंह ने भी इसी साइन की हुई जर्सी के पीछे की कहानी बताई थी. 2007 वर्ल्ड कप के उस मैच में क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी थे. युवराज ने खुलासा किया कि कैसे 6 छक्के लगने से अगले दिन क्रिस ब्रॉड उनके पास गए और कहा, "तुमने मेरे बेटे का करियर जैसे खत्म ही कर दिया, अब तुम्हें ये टी-शर्ट साइन करनी होगी."

उस टी-शर्ट पर युवराज सिंह ने खास मैसेज भी लिखा था. उन्होंने लिखा, "मुझे एक ओवर में 5 छक्के पड़ चुके हैं, मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे. इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य के स्टार को ऑल द बेस्ट."

स्टुअर्ट ब्रॉड आगे चलकर इतिहास के सबसे महान गेंदबाजों में से एक बने. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 847 विकेट लिए. टेस्ट करियर में उनके नाम 604 विकेट, वनडे मैचों में 178 विकेट और अपने टी20 करियर में उन्होंने 65 विकेट लिए थे.

