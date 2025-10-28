टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का बदला प्लान, एक साल बाद बाबर आजम की वापसी, रिजवान से किया किनारा
PAK vs SA 1st T20: टी20 वर्ल्ड कप के अगले संस्करण को शुरू होने में लगभग 3 महीने का समय बचा है. इससे पहले पाकिस्तान टी20 टीम में बाबर आजम की वापसी हुई है. वह लगभग 1 साल बाद खेल रहे हैं.
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में पहला टी20 खेला जा रहा है, पाकिस्तान टीम में बाबर आजम की वापसी हुई है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये बड़ा संकेत है कि बाबर को अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम में देखा जा रहा है, जबकि पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को किनारे कर दिया है. उन्हें कुछ दिन पहले पीसीबी ने ओडीआई की कप्तानी से हटाया, क्योंकि उन्होंने बेटिंग ऐप का प्रमोशन करने के लिए मना कर दिया.
बाबर आजम ने इससे पहले 13 दिसंबर, 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपरस्पोर्ट पार्क में अपना आखिरी टी20 खेला था. 11 महीने बाद वह आज अपना पहला टी20 खेल रहे हैं, इस बीच पीसीबी ने उन्हें टी20 स्क्वाड से ड्राप किया था. वह एशिया कप 2025 में भी नहीं खेले थे, जहां पाकिस्तान फाइनल तक पहुंची थी. फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था.
रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब बाबर आजम
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 में में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. इस मैच में बाबर आजम रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, उन्होंने 151 पारियों में 4231 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतकीय और 32 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. बाबर आजम रोहित से सिर्फ 8 रन दूर हैं, वह 9 रन बनाकर रोहित का रिकॉर्ड तोड़कर इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे. बाबर ने 121 पारियों 4223 रन बनाए हैं, इसमें 3 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं.
पाकिस्तान की प्लेइंग 11
सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान अली आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेट कीपर), हस्सन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद.
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11
रेजा हेन्ड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डोनोवल फेरिरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, लिजाद विलियम्स, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगीडी.
