टीम इंडिया ने महिला विश्वकप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया. पूरी दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है. विश्वकप खिताब जीतने के बाद न सिर्फ प्राइज मनी बल्कि सभी खिलाड़ियों को विनिंग मेडल से भी सम्मानित किया गया लेकिन, क्या आप जानते हैं टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को विनिंग मेडल नहीं दिया गया. ऐसा क्यों किया गया आपको बताते हैं.

क्यों नहीं दी गई विनिंग मेडल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता तो उसे चमचमाती ट्रॉफी दी गई. सभी खिलाड़ियों को विनिंग मेडल भी मिले लेकिन एक खिलाड़ी को नहीं मिला. वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि प्रतिका रावल हैं. प्रतिका ने इस विश्वकप में एक शतक और एक अर्धशतक लगाते हुए कुल 308 रन बनाए. फिर उन्हें मेडल क्यों नहीं दिया गया?

इसकी वजह है आईसीसी की नियम प्रणाली. दरअसल प्रतिका रावल सेमीफाइनल में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं. उनकी जगह जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया था. आईसीसीसी के नियम के मुताबिक अवॉर्ड सेरेमनी में विनिंग मेडल सिर्फ टीम में शामिल खिलाड़ियों को मिलता है और यही वजह रही कि प्रतिका रावल को मेडल नहीं मिला.

व्हीलचेयर से खड़े होकर किया डांस

टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये टाइटल हासिल किया.प्रतिका रावल भले ही इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं, लेकिन टीम इंडिया जीत के मौके पर अपनी साथी खिलाड़ी को नहीं भूली. वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान प्रतिका रावल टीम के साथ बैठी नजर आई. वहीं जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती, तब टीम के साथ सेलिब्रेशन में भी प्रतिका मौजूद रहीं. प्रतिका ने व्हीलचेयर से खड़े होकर अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ भांगड़ा भी किया.